Раздел: Мир
В Японии возросло число погибших в результате наводнения
Жертвами мощного наводнения в Японии стали 222 человека.
В пострадавших районах не работают магазины и водопровод. При эвакуационных пунктах выдают гуманитарную помощь. Об этом сообщило агентство Kyodo во вторник, 17 июля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
При этом местонахождение еще 20 человек остается неизвестным, несмотря на то, что после стихийного бедствия прошло более 10 дней.
По-прежнему около четырех тысяч человек остаются в эвакуационных пунктах.
В пострадавших районах не работают магазины, нарушена работа водопровода. При эвакуационных пунктах открыты точки выдачи гуманитарной помощи. Открыт также и прием волонтеров.
Читайте также: В Японии из-за сильного наводнения возросло число жертв
Напомним, на прошлой неделе ливневые дожди обрушились на юго-западную и центральную часть Японии. Это привело к паводкам и оползням. В некоторых местах вышедшие из берегов реки затопили значительные территории.
В пострадавших районах не работают магазины и водопровод. При эвакуационных пунктах выдают гуманитарную помощь. Об этом сообщило агентство Kyodo во вторник, 17 июля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
При этом местонахождение еще 20 человек остается неизвестным, несмотря на то, что после стихийного бедствия прошло более 10 дней.
По-прежнему около четырех тысяч человек остаются в эвакуационных пунктах.
В пострадавших районах не работают магазины, нарушена работа водопровода. При эвакуационных пунктах открыты точки выдачи гуманитарной помощи. Открыт также и прием волонтеров.
Читайте также: В Японии из-за сильного наводнения возросло число жертв
Напомним, на прошлой неделе ливневые дожди обрушились на юго-западную и центральную часть Японии. Это привело к паводкам и оползням. В некоторых местах вышедшие из берегов реки затопили значительные территории.
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