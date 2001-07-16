» » В Японии возросло число погибших в результате наводнения
Раздел: Мир  
0

В Японии возросло число погибших в результате наводнения

В Японии возросло число погибших в результате наводненияЖертвами мощного наводнения в Японии стали 222 человека.

В пострадавших районах не работают магазины и водопровод. При эвакуационных пунктах выдают гуманитарную помощь. Об этом сообщило агентство Kyodo во вторник, 17 июля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

При этом местонахождение еще 20 человек остается неизвестным, несмотря на то, что после стихийного бедствия прошло более 10 дней.

По-прежнему около четырех тысяч человек остаются в эвакуационных пунктах.

В пострадавших районах не работают магазины, нарушена работа водопровода. При эвакуационных пунктах открыты точки выдачи гуманитарной помощи. Открыт также и прием волонтеров.

Читайте также: В Японии из-за сильного наводнения возросло число жертв

Напомним, на прошлой неделе ливневые дожди обрушились на юго-западную и центральную часть Японии. Это привело к паводкам и оползням. В некоторых местах вышедшие из берегов реки затопили значительные территории.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Япония, наводнение, жертвы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 12:27 » Автор: Алена Шимко
     252
     0

Похожие новости по теме

Жертвами наводнения в Японии стали почти 200 человек Жертвами наводнения в Японии стали почти 200 человек

В западных и центральных префектурах страны с 7 июля продолжаются мощные дожди, вызвавшие наводнение.

В Японии из-за сильного наводнения возросло число жертв В Японии из-за сильного наводнения возросло число жертв

Число жертв стихии на юго-западе Японии возросло до 18 человек.

В Японии мощные наводнения унесли жизни 16 человек В Японии мощные наводнения унесли жизни 16 человек

Число жертв наводнений на юго-западном японском острове Кюсю возросло до 16 человек.

Жертвами наводнения в КНДР стали более 130 человек Жертвами наводнения в КНДР стали более 130 человек

Власти КНДР объявили массовую мобилизацию.

Землетрясение в Японии: число жертв возросло до девяти человек Землетрясение в Японии: число жертв возросло до девяти человек

Разрушено десятки домов, возникли пожары.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх