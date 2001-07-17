Раздел: Мир
Глобальное потепление: в Швеции вспыхивают пожары
Такая погода очень опасна.
В Швеции вспыхивают лесные пожары из-за высокой температуры воздуха. Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям отметило, что положение страны "самое серьезное", чем когда-либо.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Они пережили самый горячий май в своей истории. В июне в стране наблюдался кратковременный спад температуры, но в июле снова на термометрах до 30 градусов тепла.
Читайте также: Ученые рассказали, чем глобальное потепление грозит человечеству
Высокая температура и бездождевая погода создала "экстремальный риск" для вспышек лесных пожаров, кроме того, люди начали массово выезжать на природу и разжигать открытый огонь, несмотря на запрет во многих муниципалитетах.
Три наиболее пострадавших от пожаров региона находятся в центральной части Швеции – Евлеборг, Емтланд и Даларна. В некоторых районах пришлось провести эвакуацию людей.
В шведском городе Упсала, к северу от Стокгольма, сегодня зафиксировали температуру в 34 градуса – впервые с 1947 года.
В Швеции вспыхивают лесные пожары из-за высокой температуры воздуха. Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям отметило, что положение страны "самое серьезное", чем когда-либо.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Они пережили самый горячий май в своей истории. В июне в стране наблюдался кратковременный спад температуры, но в июле снова на термометрах до 30 градусов тепла.
Читайте также: Ученые рассказали, чем глобальное потепление грозит человечеству
Высокая температура и бездождевая погода создала "экстремальный риск" для вспышек лесных пожаров, кроме того, люди начали массово выезжать на природу и разжигать открытый огонь, несмотря на запрет во многих муниципалитетах.
Три наиболее пострадавших от пожаров региона находятся в центральной части Швеции – Евлеборг, Емтланд и Даларна. В некоторых районах пришлось провести эвакуацию людей.
В шведском городе Упсала, к северу от Стокгольма, сегодня зафиксировали температуру в 34 градуса – впервые с 1947 года.
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