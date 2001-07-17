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Раздел: Мир  
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Глобальное потепление: в Швеции вспыхивают пожары

Глобальное потепление: в Швеции вспыхивают пожарыТакая погода очень опасна.

В Швеции вспыхивают лесные пожары из-за высокой температуры воздуха. Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям отметило, что положение страны "самое серьезное", чем когда-либо.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Они пережили самый горячий май в своей истории. В июне в стране наблюдался кратковременный спад температуры, но в июле снова на термометрах до 30 градусов тепла.

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Высокая температура и бездождевая погода создала "экстремальный риск" для вспышек лесных пожаров, кроме того, люди начали массово выезжать на природу и разжигать открытый огонь, несмотря на запрет во многих муниципалитетах.

Три наиболее пострадавших от пожаров региона находятся в центральной части Швеции – Евлеборг, Емтланд и Даларна. В некоторых районах пришлось провести эвакуацию людей.

В шведском городе Упсала, к северу от Стокгольма, сегодня зафиксировали температуру в 34 градуса – впервые с 1947 года.
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 Теги: пожар, Швеция, Глобальное потепление

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Сегодня, 20:42 » Автор: Едгар Букмирза
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