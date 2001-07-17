Раздел: Мир
США пригрозили России новыми санкциями
Россия подрывает демократию по всему миру.
Спикер Палаты представителей США республиканец Пол Райан заявил, что он готов рассмотреть дополнительные санкции против России. Об этом он заявил, выступая перед журналистами на следующий день после встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Отвечая на вопрос прессы о том, готов ли Конгресс ввести новые санкции в отношении России, Райан отметил, что будет "более чем рад их рассмотреть".
Кроме этого он сказал, что уверен во вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.
Как сообщает "Голос Америки", Райан заявил: "Да, они вмешивались в наши выборы - это очевидно. В этом нет сомнений".
Россию он назвал правительством, что "представляет угрозу".
"Я понимаю желание поддерживать хорошие отношения. Это вполне обоснованно. Впрочем, Россия это страна, которая имеет отличные от США интересы и не разделяет наших ценностей", - отметил он.
Читайте также: США пригрозили Сирии новыми ударами
Райан также отметил, что Россия подрывает демократию по всему миру и вмешивалась в выборы не только в США, но и во Франции, Молдове и странах Балтии.
Спикер Палаты представителей США республиканец Пол Райан заявил, что он готов рассмотреть дополнительные санкции против России. Об этом он заявил, выступая перед журналистами на следующий день после встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Отвечая на вопрос прессы о том, готов ли Конгресс ввести новые санкции в отношении России, Райан отметил, что будет "более чем рад их рассмотреть".
Кроме этого он сказал, что уверен во вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года.
Как сообщает "Голос Америки", Райан заявил: "Да, они вмешивались в наши выборы - это очевидно. В этом нет сомнений".
Россию он назвал правительством, что "представляет угрозу".
"Я понимаю желание поддерживать хорошие отношения. Это вполне обоснованно. Впрочем, Россия это страна, которая имеет отличные от США интересы и не разделяет наших ценностей", - отметил он.
Читайте также: США пригрозили Сирии новыми ударами
Райан также отметил, что Россия подрывает демократию по всему миру и вмешивалась в выборы не только в США, но и во Франции, Молдове и странах Балтии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
656
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки людей, над которыми подшутили друзья
- Десятка лучших анекдотов для снятия стресса
- В Великобритании напомнили Киеву о необходимости срочных реформ
- Летнее выживание: прикольные фотки показывающие, что такое настоящая жара
- Копы из Минска делятся в Twitter самыми веселыми «преступлениями»
- Прикольные фотки от людей с идеальным чувством юмора
- Результаты встречи Путина и Трампа высмеяли меткой карикатурой
- Французской звезде в Москве пришлось притвориться «диджеем из ЛНР»
- Опубликовано новое письмо Олега Сенцова
- Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина
- Стали известны детали «атаки» активистов на НАБУ
- Монетка в помощь: копы решили судьбу мотоциклистки «народным методом»
- Побег из одесской колонии: заключенные проломили стену
- На Донбассе погиб боец ВСУ
- Под Харьковом предприимчивая девушка наняла «двойника» для сдачи ВНО
- Российская бабушка, похожая на Трампа развеселила соцсети
- ГПУ начинает следственный эксперимент в Киеве по делу Майдана
- Сеть насмешили белки, достающие еду из кормушки в виде головы Трампа
- Уфологи показали доказательства существования «НЛО» в Арктике и Антарктике
- Трое заключенных сбежали из колонии в Одессе
- Соцсети отреагировали карикатурами на встречу Трампа и Путина
- «Дипломатия взглядов»: засмотревшийся на первую-леди США Лавров, насмешил Сеть
- Все для русских туристов: Сеть насмешило фото, сделанное в турецком караоке-баре
- Выгулял самые высокие каблуки: Путин насмешил свежим снимком
- Боевики 19 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, ранен военный
- Уморительные фотки людей, родившихся «в рубашке»
- Смешные животные, не желающие скучать в одиночестве
- Гордон Рамзи с юмором прокомментировал кулинарные провалы пользователей Сети
- В Украине раскрыли ужасную схему торговли детьми
- Веселые твиты от людей со специфическим чувством юмора
Оставьте свой комментарий