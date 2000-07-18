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Раздел: Мир  
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В Британской разведке рассказали, как действовали отравители Скрипалей

В Британской разведке рассказали, как действовали отравители Скрипалей По словам источника, группа состояла из шести человек.

Отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери могла готовить группа из шести человек, руководителем которой являлась женщина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Слово и Дело.

Такую версию выдвинула известная британская газета со ссылкой на источник в разведывательных службах.

«Вполне логично полагать, что женщина могла быть в команде и играла ключевую роль», — отмечается в материале. В статье указано, что данную версию подтверждает и появившаяся накануне информация о том, что яд находился во флаконе из-под духов, который в парке нашли также отравившиеся британцы Чарли Роули и Дон Стерджесс.

По данным полиции, яд был найден в небольшой бутылке в квартире Роули.

Ранее британские следователи отмечали, что отравление Скрипалей в марте и двух британцев Роули и Стерджесс в июне могут быть связаны.

По версии правоохранительных органов, в обоих случаях использовался яд «Новичок», он был нанесен на ручку двери в доме Скрипаля.

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Потом исполнители преступления могли выбросить контейнер, в котором вещество доставили в Солсбери, его и нашли Роули и Стерджесс.
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 Теги: Скрипали, отравление

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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