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Раздел: Мир  
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В Индии обрушился жилой дом с десятками человек внутри

В Индии обрушился жилой дом с десятками человек внутри Под завалами оказались полсотни жителей.

Недалеко от Нью-Дели рухнуло 6-этажное здание на соседнюю строительную площадку. Под обломками оказались не менее 50 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

"Как передают местные СМИ, спасательная команда обнаружила двоих погибших, а под обломками - еще по меньшей мере 50 человек", - говорится в сообщении.

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По данным индийского телевидения, в обрушившемся доме жили десятки семей.
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 Теги: Индия, дом, обрушение

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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