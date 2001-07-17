В Индии обрушился жилой дом с десятками человек внутри

Под завалами оказались полсотни жителей.



Недалеко от Нью-Дели рухнуло 6-этажное здание на соседнюю строительную площадку. Под обломками оказались не менее 50 человек, сообщает



"Как передают местные СМИ, спасательная команда обнаружила двоих погибших, а под обломками - еще по меньшей мере 50 человек", - говорится в сообщении.



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По данным индийского телевидения, в обрушившемся доме жили десятки семей. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Недалеко от Нью-Дели рухнуло 6-этажное здание на соседнюю строительную площадку. Под обломками оказались не менее 50 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал "Как передают местные СМИ, спасательная команда обнаружила двоих погибших, а под обломками - еще по меньшей мере 50 человек", - говорится в сообщении.По данным индийского телевидения, в обрушившемся доме жили десятки семей.



