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В американском небе столкнулись два самолета, есть жертвы
Во Флориде во время аварии двух самолетов погибли три человека.
В результате падения двух самолетов во Флориде погибли по меньшей мере три человека, смерть еще одного расследует полиция, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
Согласно данным федерального авиационного управления, легкомоторных самолета Cessna 172 и Piper PA-34 упали в округе Майами-Дейд. Его глава Карлос Хименес заявил, что оба воздушных судна принадлежали летной школе Dean International.
В издании отметили, что этот образовательное учреждение известный длинной историей различных инцидентов. В полиции сообщили, что в результате аварии самолетов погибли три человека, однако полицейские считают, что жертвой инцидента мог стать еще один человек.
В данный момент причины инцидентов неизвестные, правоохранительные органы ведут расследование. Напомним, 9 июня при посадке в аэропорту в Жешув-Ясьонка разбился небольшой самолет Cessna, зарегистрированный в Украине, в результате чего три человека получили ранения.
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Из-за аварии самолета аэропорт перенаправил несколько рейсов. Позже оказалось, что в авиакатастрофе украинского легкомоторного самолета пострадал депутат Верховной рады от Радикальной партии Юрий Чижмарь.
В результате падения двух самолетов во Флориде погибли по меньшей мере три человека, смерть еще одного расследует полиция, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
Согласно данным федерального авиационного управления, легкомоторных самолета Cessna 172 и Piper PA-34 упали в округе Майами-Дейд. Его глава Карлос Хименес заявил, что оба воздушных судна принадлежали летной школе Dean International.
В издании отметили, что этот образовательное учреждение известный длинной историей различных инцидентов. В полиции сообщили, что в результате аварии самолетов погибли три человека, однако полицейские считают, что жертвой инцидента мог стать еще один человек.
В данный момент причины инцидентов неизвестные, правоохранительные органы ведут расследование. Напомним, 9 июня при посадке в аэропорту в Жешув-Ясьонка разбился небольшой самолет Cessna, зарегистрированный в Украине, в результате чего три человека получили ранения.
Читайте также: В Индии обрушился жилой дом с десятками человек внутри
Из-за аварии самолета аэропорт перенаправил несколько рейсов. Позже оказалось, что в авиакатастрофе украинского легкомоторного самолета пострадал депутат Верховной рады от Радикальной партии Юрий Чижмарь.
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