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Раздел: Мир  
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Женщинам Саудовской Аравии разрешили водить еще один вид транспорта

Женщинам Саудовской Аравии разрешили водить еще один вид транспорта Лишь в прошлом месяце им позволили водить автомобиль.

Престижная летная академия в Саудовской Аравии впервые начала принимать на обучение девушек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что сотни представительниц прекрасного пола уже подали документы на поступление в нового филиала академии в городе Эд-Дамам на востоке Саудовской Аравии, где в сентябре начнутся занятия.

По словам исполнительного директора филиала академии империи аль-мать, студенты вуза в течение трех лет будут осваивать академические и практические знания.

Летная академия является частью большого учебного комплекса, в который также входят школа по ремонту самолетов и международный центр навигации.

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Как сообщалось, 24 июня, женщины в Саудовской Аравии получили право управлять автомобилем. Во время Чемпионата мира по футболу-2018 женщин впервые допустили болеть на стадион.
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 Теги: Саудовская Аравия, пилоты, права женщин

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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