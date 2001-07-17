Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Женщинам Саудовской Аравии разрешили водить еще один вид транспорта

Женщинам Саудовской Аравии разрешили водить еще один вид транспорта

Похожие новости по теме

В Саудовской Аравии появились первые женщины-нотариусы Уже 12 женщин в Саудовской Аравии получили лицензии нотариусов.