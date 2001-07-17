Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Маск извинился перед дайвером, спасавшим детей из тайской пещеры

Маск извинился перед дайвером, спасавшим детей из тайской пещеры

Похожие новости по теме

Маск оскорбил дайвера, спасавшего детей в Таиланде Миллиардер Илон Маск в резкой форме ответил британскому дайверу, раскритиковавшему его план по спасению детей из затопленной пещеры в Таиланде.

В Таиланде из пещеры вытащили последнего ребенка и тренера В Таиланде спасатели освободили 12-го мальчика вместе с тренером футбольной команды, которые были заблокированы в затопленной пещере с 23 июня.

Тайские дайверы отказались использовать субмарину Маска Спасатели решили, что будут работать по установленному ранее плану и не использовать субмарину, которую специально привез Илон Маск.