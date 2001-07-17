Раздел: Мир
Маск извинился перед дайвером, спасавшим детей из тайской пещеры
Американский инженер Илон Маск принес извинения дайверу, который забраковал его мини-субмарину для спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде.
Основатель компаний SpaceX, PayPal и Tesla американский инженер Илон Маск извинился перед британским дайвером Верном Унсуортом, которого обозвал "парнем-педофилом". Об этом он написал в своем Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
После волны критики в адрес поведения Маска, он объяснил, что оскорбил дайвера "в гневе" после того, как тот высмеял изготовленную им мини-субмарину для спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде.
По словам американца, его возмутили слова спасателя, который предложил ему "вступить в сексуальный контакт" с его субмариной.
"Его поступок против меня не оправдывает моего поступка против него, и поэтому я извиняюсь", - заявил он.
Читайте также: Маск оскорбил дайвера, спасавшего детей в Таиланде
Ранее сообщалось, что Илон Маск назвал "парнем-педофилом" дайвера, высмеявшего его мини-субмарину, доставленную в Таиланд для спасения детей.
Основатель компаний SpaceX, PayPal и Tesla американский инженер Илон Маск извинился перед британским дайвером Верном Унсуортом, которого обозвал "парнем-педофилом". Об этом он написал в своем Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
После волны критики в адрес поведения Маска, он объяснил, что оскорбил дайвера "в гневе" после того, как тот высмеял изготовленную им мини-субмарину для спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде.
По словам американца, его возмутили слова спасателя, который предложил ему "вступить в сексуальный контакт" с его субмариной.
"Его поступок против меня не оправдывает моего поступка против него, и поэтому я извиняюсь", - заявил он.
Читайте также: Маск оскорбил дайвера, спасавшего детей в Таиланде
Ранее сообщалось, что Илон Маск назвал "парнем-педофилом" дайвера, высмеявшего его мини-субмарину, доставленную в Таиланд для спасения детей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
359
0
Также советуем посмотреть
- Жителей Греции не на шутку перепугал загадочный «НЛО»
- Из-за потасовок возле НАБУ и САП открыты два уголовных дела
- Стало известно имя военного, погибшего вчера на Донбассе
- Соцсети насмешила «Зинаида Трамповна» в российском автобусе
- Кабмин назначил пробную перепись населения
- Боевик по кличке «Черный Ленин» насмешил Сеть эмоциональной речью
- Пограничники искусственно создают очереди на въезде в оккупированный Крым
- ВСУ нанесли мощный удар по боевикам
- Трампа и Путина изобразили животными на новой карикатуре
- Координатора С14 посадили под круглосуточный домашний арест
- Собака, убегая от хозяина с камерой GoPro, сняла забавный ролик
- В аэропорту Борисполь задержан сторонник «ДНР»
- Севастополь может остаться без воды
- «Ножками топает»: украинцев развеселили новые угрозы Путина
- Большой котенок: пума уютно устроилась в гостиной американки
- Один хирург на двоих: в Сети высмеяли свежее фото «возлюбленной» Путина
- За прошедшие сутки на Донбассе погиб один военный, еще двое ранены
- Смешные лайфхаки от «народных умельцев»
- Забавные фотки людей, над которыми подшутили друзья
- Десятка лучших анекдотов для снятия стресса
- В Великобритании напомнили Киеву о необходимости срочных реформ
- Летнее выживание: прикольные фотки показывающие, что такое настоящая жара
- Копы из Минска делятся в Twitter самыми веселыми «преступлениями»
- Прикольные фотки от людей с идеальным чувством юмора
- Результаты встречи Путина и Трампа высмеяли меткой карикатурой
- Французской звезде в Москве пришлось притвориться «диджеем из ЛНР»
- Опубликовано новое письмо Олега Сенцова
- Новые фотожабы на встречу Трампа и Путина
- Стали известны детали «атаки» активистов на НАБУ
- Монетка в помощь: копы решили судьбу мотоциклистки «народным методом»
Оставьте свой комментарий