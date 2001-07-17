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Раздел: Мир  
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Маск извинился перед дайвером, спасавшим детей из тайской пещеры

Маск извинился перед дайвером, спасавшим детей из тайской пещерыАмериканский инженер Илон Маск принес извинения дайверу, который забраковал его мини-субмарину для спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде.

Основатель компаний SpaceX, PayPal и Tesla американский инженер Илон Маск извинился перед британским дайвером Верном Унсуортом, которого обозвал "парнем-педофилом". Об этом он написал в своем Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.

После волны критики в адрес поведения Маска, он объяснил, что оскорбил дайвера "в гневе" после того, как тот высмеял изготовленную им мини-субмарину для спасения детей из затопленной пещеры в Таиланде.

По словам американца, его возмутили слова спасателя, который предложил ему "вступить в сексуальный контакт" с его субмариной.

"Его поступок против меня не оправдывает моего поступка против него, и поэтому я извиняюсь", - заявил он.

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Ранее сообщалось, что Илон Маск назвал "парнем-педофилом" дайвера, высмеявшего его мини-субмарину, доставленную в Таиланд для спасения детей.
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 Теги: Маск, дайвер, извинения, дети, пещера, Таиланд

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Сегодня, 15:12 » Автор: Алена Шимко
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