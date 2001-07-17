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Раздел: Мир  
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В Индии потерпел крушение истребитель, пилот погиб

В Индии потерпел крушение истребитель, пилот погибCамолет вылетел с авиабазы города Патханкот.

Вскоре контакт с истребителем был потерян. На месте крушения работает полиция, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Истребитель МиГ-21 ВВС Индии разбился в среду в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Пилот самолета погиб, сообщает The Times of India в среду, 18 июля.

Отмечается, что самолет вылетел с авиабазы города Патханкот. Вскоре контакт с истребителем был потерян. На земле после падения самолета вспыхнул пожар. Его потушили местные жители.

Сведений о жертвах среди гражданского населения нет.

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На месте крушения работает полиция. О причинах катастрофы пока не сообщается.
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 Теги: Индия, МиГ-21, крушение

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Сегодня, 16:34 » Автор: Алена Шимко
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