» » Правительство РФ будет помогать "санкционным" олигархам
Раздел: Мир  
0

Правительство РФ будет помогать "санкционным" олигархам

Правительство РФ будет помогать "санкционным" олигархам В Калининградской области собираются создать оффшорные зоны.

Госдума 18 июля приняла в первом чтении законопроекты об открытии в России специальных административных районов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BlackSeaNews.

Российские офшоры могут появиться на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области. В этих особых зонах будет возможность платить нулевой налог, сообщает Фонтанка.

Планируется, что они станут альтернативой иностранным офшорам и помогут привлечь в страну инвестиции в 1 млрд долларов.

Проект офшоров в России разработан Минэкономразвития как одна из мер поддержки российских компаний, которые попали под санкции. Согласно подготовленному документу, у фирм будет возможность перенести структуры из других стран на территорию России, получив статус международной предпринимательской компании.

Ранее предложение Минэкономразвития раскритиковал Центробанк, который считает, что резиденты офшоров будут иметь возможность совершать операции с иностранной валютой и ценными бумагами без ограничений.

В Банке России опасаются, что недобросовестные предприниматели будут специально регистрироваться на островах с особой зоной, чтобы выводить капитал из страны.

Читайте также: Наводнение в Краснодаре: жители плавают по улицам

Напомним, что 6 апреля американские власти расширили санкции против России, включив в обновленный список 26 человек и 15 компаний. В мае премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал особый статус островам в Калининградской области и Приморском крае.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: санкции, олигархи

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
     211
     0

Похожие новости по теме

США ввели новые санкции против России США ввели новые санкции против России

Власти США расширили санкции против частных лиц и компаний РФ из-за российской агрессии в Украине.

Ответный удар: РФ продлит санкции против ЕС Ответный удар: РФ продлит санкции против ЕС

Медведев уверен, что экономике РФ будет нелегко.

Расширенные санкции США против России сегодня вступают в силу Расширенные санкции США против России сегодня вступают в силу

В новый список вошли 15 компаний и 11 граждан, участвующих в схемах по обходу введенных ранее секторальных санкций.

Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против России Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против России

В санкционный список войдут компании и лица, активы которых будут заморожены.

«Большая семерка» выступает против новых проектов Всемирного банка в России «Большая семерка» выступает против новых проектов Всемирного банка в России

Сейчас в России ВБ рассматривает проекты на общую сумму $1,34 млрд.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх