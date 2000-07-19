Правительство РФ будет помогать "санкционным" олигархам

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

США ввели новые санкции против России Власти США расширили санкции против частных лиц и компаний РФ из-за российской агрессии в Украине.

Расширенные санкции США против России сегодня вступают в силу В новый список вошли 15 компаний и 11 граждан, участвующих в схемах по обходу введенных ранее секторальных санкций.