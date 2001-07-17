Раздел: Мир
Сатанист из Африки признался в убийстве сотен детей
Мужчина дал интервью, не показывая свое лицо.
В государстве Гана в Западной Африке пастор, выступая по телевидению, сделал шокирующее признание. С рождения духовный наставник, по его словам, был слугой дьявола и за два десятка лет он принес в жертву сатане несколько сотен человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
В телевизионном интервью пастор, скрывавший свое лицо под маской, рассказал, что совершил 675 ритуальных убийств. Более 600 жертв были детьми, которых священнику передали врачи и медсестры, являвшиеся сатанистами. Преступления совершались священником на протяжении 17 лет.
Из рассказа пастыря, которому исполнилось около 30 лет, следует, что он с рождения ощущал себя слугой дьявола. Мужчина также утверждает, что входил в контакт с 650 демоническими духами.
По словам священнослужителя, он раскаивается в содеянном, и отказался от сатанизма. Однако мужчина добавил, что в Гане есть и другие "псевдосвященники", которые обманывают паству и являются слугами дьявола.
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Пастор отрицал, что выступил с шокирующим заявлением по телевидению ради получения денежного вознаграждения. По словам бывшего сатаниста, он является сыном председателя Верховного суда, который оставил ему большое наследство в виде объектов недвижимости.
В государстве Гана в Западной Африке пастор, выступая по телевидению, сделал шокирующее признание. С рождения духовный наставник, по его словам, был слугой дьявола и за два десятка лет он принес в жертву сатане несколько сотен человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
В телевизионном интервью пастор, скрывавший свое лицо под маской, рассказал, что совершил 675 ритуальных убийств. Более 600 жертв были детьми, которых священнику передали врачи и медсестры, являвшиеся сатанистами. Преступления совершались священником на протяжении 17 лет.
Из рассказа пастыря, которому исполнилось около 30 лет, следует, что он с рождения ощущал себя слугой дьявола. Мужчина также утверждает, что входил в контакт с 650 демоническими духами.
По словам священнослужителя, он раскаивается в содеянном, и отказался от сатанизма. Однако мужчина добавил, что в Гане есть и другие "псевдосвященники", которые обманывают паству и являются слугами дьявола.
Читайте также: Правительство РФ будет помогать "санкционным" олигархам
Пастор отрицал, что выступил с шокирующим заявлением по телевидению ради получения денежного вознаграждения. По словам бывшего сатаниста, он является сыном председателя Верховного суда, который оставил ему большое наследство в виде объектов недвижимости.
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