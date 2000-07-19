Во Франции ограбили ювелирный магазин на $200 тысяч

Мужчина вынес дорогие часы.



В Париже ищут грабителя, который в результате вооруженного ограбления украл 200 тысяч евро из ювелирного магазина, сообщает



«Угрожая оружием, мужчина положил в сумку часы общей стоимостью около 200 000 евро», - сообщили в полиции.



По данным СМИ ограбление произошло в 7-м округе Парижа, по другой - в 1-м, поскольку он был заблокирован из-за проведения спецоперации правоохранительными органами.



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На данный момент ведется расследование инцидента. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Париже ищут грабителя, который в результате вооруженного ограбления украл 200 тысяч евро из ювелирного магазина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ «Угрожая оружием, мужчина положил в сумку часы общей стоимостью около 200 000 евро», - сообщили в полиции.По данным СМИ ограбление произошло в 7-м округе Парижа, по другой - в 1-м, поскольку он был заблокирован из-за проведения спецоперации правоохранительными органами.На данный момент ведется расследование инцидента.



