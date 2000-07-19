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Раздел: Мир  
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Во Франции ограбили ювелирный магазин на $200 тысяч

Во Франции ограбили ювелирный магазин на $200 тысяч Мужчина вынес дорогие часы.

В Париже ищут грабителя, который в результате вооруженного ограбления украл 200 тысяч евро из ювелирного магазина, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

«Угрожая оружием, мужчина положил в сумку часы общей стоимостью около 200 000 евро», - сообщили в полиции.

По данным СМИ ограбление произошло в 7-м округе Парижа, по другой - в 1-м, поскольку он был заблокирован из-за проведения спецоперации правоохранительными органами.

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На данный момент ведется расследование инцидента.
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 Теги: Франция, ограбление, ювелирный магазин

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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