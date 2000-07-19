» » В Афганистане потребовали извинений от РФ
Раздел: Мир  
0

В Афганистане потребовали извинений от РФ

В Афганистане потребовали извинений от РФ Кабул рассчитывает, что Москва принесет извинения за действия СССР.

Афганский посол в России ​Абдул Каюм Кучай заявил о том, что Кабул рассчитывает на извинения российских властей за ввод советских войск в Афганистан в 1979 году. Об этом дипломат рассказал на ​встрече с фракцией ЛДПР в нижней палате российского парламента, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"В 1978 году (в Афганистане) к власти пришли левые силы, которые на самом деле не были левыми. У них было одно желание − власти", − указал посол.

По его мнению, Советский Союз, признав тогда "марионеточное" правительство страны "сделал свою первую ошибку".

Второй ошибкой СССР Каюм Кучай назвал ввод советских войск в 1979 году, в результате чего "погибли более двух миллионов афганцев и большое количество советских солдат", а инфраструктура страны была разрушена.

Теперь Кабул, по словам дипломата, заинтересован в том, чтобы российско-афганские отношения развивались и "прежние ошибки не повторялись".

Читайте также: Во Франции ограбили ювелирный магазин на $200 тысяч

"Сейчас мы рассчитываем, чтобы правительство России выразило некие извинения афганскому народу", − заявил Каюм Кучай.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Афганистан, Россия, посол

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
     410
     0

Похожие новости по теме

В Афганистане задержан лидер В Афганистане задержан лидер "Талибана"

В Афганистане задержали лидера террористической группировки.

Афганистан просит Россию помочь оружием Афганистан просит Россию помочь оружием

Кабул пошел на этот шаг из-за сокращения американского военного присутствия.

США хотят сохранить контингент своих войск в Афганистане США хотят сохранить контингент своих войск в Афганистане

Значительное сокращение армейского контингента поставит Кабул в неблагоприятные условия из-за активности "Талибана".

Первая гибель американских дипломатов в Афганистане в 2013 году. Первая гибель американских дипломатов в Афганистане в 2013 году.

В субботу 6 апреля в результате мощного взрыва в Южном Афганистане, в провинции Zabul, погибли три американских гражданских лица, еще один находится в критическом состоянии. Погибли также три солдата из группы сопровождения. Дипломаты направлялись в местную школу для передачи гуманитарной помощи – учебников. Среди убитых была

Афганистан будет бороться за мир в одиночку Афганистан будет бороться за мир в одиночку

Афганистан шокирован бездействием Пакистана в зарождающемся афганском мирном процессе и готов к примирению без помощи Исламабада. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Джавед Лудин в среду, 27 марта. Это впервые, когда Афганистан предложил действовать в одиночку, без своего соседа. Региональные власти Пакистана

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх