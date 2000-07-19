Раздел: Мир
В Афганистане потребовали извинений от РФ
Кабул рассчитывает, что Москва принесет извинения за действия СССР.
Афганский посол в России Абдул Каюм Кучай заявил о том, что Кабул рассчитывает на извинения российских властей за ввод советских войск в Афганистан в 1979 году. Об этом дипломат рассказал на встрече с фракцией ЛДПР в нижней палате российского парламента, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В 1978 году (в Афганистане) к власти пришли левые силы, которые на самом деле не были левыми. У них было одно желание − власти", − указал посол.
По его мнению, Советский Союз, признав тогда "марионеточное" правительство страны "сделал свою первую ошибку".
Второй ошибкой СССР Каюм Кучай назвал ввод советских войск в 1979 году, в результате чего "погибли более двух миллионов афганцев и большое количество советских солдат", а инфраструктура страны была разрушена.
Теперь Кабул, по словам дипломата, заинтересован в том, чтобы российско-афганские отношения развивались и "прежние ошибки не повторялись".
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"Сейчас мы рассчитываем, чтобы правительство России выразило некие извинения афганскому народу", − заявил Каюм Кучай.
Афганский посол в России Абдул Каюм Кучай заявил о том, что Кабул рассчитывает на извинения российских властей за ввод советских войск в Афганистан в 1979 году. Об этом дипломат рассказал на встрече с фракцией ЛДПР в нижней палате российского парламента, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"В 1978 году (в Афганистане) к власти пришли левые силы, которые на самом деле не были левыми. У них было одно желание − власти", − указал посол.
По его мнению, Советский Союз, признав тогда "марионеточное" правительство страны "сделал свою первую ошибку".
Второй ошибкой СССР Каюм Кучай назвал ввод советских войск в 1979 году, в результате чего "погибли более двух миллионов афганцев и большое количество советских солдат", а инфраструктура страны была разрушена.
Теперь Кабул, по словам дипломата, заинтересован в том, чтобы российско-афганские отношения развивались и "прежние ошибки не повторялись".
Читайте также: Во Франции ограбили ювелирный магазин на $200 тысяч
"Сейчас мы рассчитываем, чтобы правительство России выразило некие извинения афганскому народу", − заявил Каюм Кучай.
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