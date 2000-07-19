В Афганистане потребовали извинений от РФ

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В субботу 6 апреля в результате мощного взрыва в Южном Афганистане, в провинции Zabul, погибли три американских гражданских лица, еще один находится в критическом состоянии. Погибли также три солдата из группы сопровождения. Дипломаты направлялись в местную школу для передачи гуманитарной помощи – учебников. Среди убитых была