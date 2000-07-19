Раздел: Мир
В Гималаях дрон спас пропавшего альпиниста
65-летнего альпиниста искали в горах 36 часов.
В Гималаях удалось спасти пропавшего 65-летнего альпиниста с помощью беспилотного дрона. Об этом сообщает The Telegraph, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
Согласно сообщению, спасательная операция длилась 36 часов.
"65-летний высококвалифицированный альпинист Рик Аллен спускался со скалы и упал, но не был серьезно ранен. Его рюкзак заметил работник базового лагеря, после чего было принято решение отправить на поиски беспилотный дрон", - говорится в сообщении.
Беспилотник на высоте 8,4 тыс метров зафиксировал местонахождение Аллена и после этого другие альпинисты егои и шерпами (местными жителями) смогли его спасти.
Отмечается, что у Аллена отморожены пальцы ног, его отправили для лечения в больницу.
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Сам альпинист считает, что использование беспилотного летательного аппарата было правильным решением, поскольку оно показывало изображения, доказывающие, что он все еще жив.
В Гималаях удалось спасти пропавшего 65-летнего альпиниста с помощью беспилотного дрона. Об этом сообщает The Telegraph, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
Согласно сообщению, спасательная операция длилась 36 часов.
"65-летний высококвалифицированный альпинист Рик Аллен спускался со скалы и упал, но не был серьезно ранен. Его рюкзак заметил работник базового лагеря, после чего было принято решение отправить на поиски беспилотный дрон", - говорится в сообщении.
Беспилотник на высоте 8,4 тыс метров зафиксировал местонахождение Аллена и после этого другие альпинисты егои и шерпами (местными жителями) смогли его спасти.
Отмечается, что у Аллена отморожены пальцы ног, его отправили для лечения в больницу.
Читайте также: На Эвересте нашли тело пропавшего альпиниста
Сам альпинист считает, что использование беспилотного летательного аппарата было правильным решением, поскольку оно показывало изображения, доказывающие, что он все еще жив.
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