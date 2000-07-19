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Раздел: Мир  
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В Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения

В Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положенияВ Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения, введенный в стране после попытки государственного переворота летом 2016 года.

Об этом передает Anadolu, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Отмечается, что режим ЧП продлевался в Турции семь раз, каждый раз на три месяца.

Согласно Конституции Турецкой Республики, режим ЧП автоматически прекращается, если правительство страны до истечения срока его действия не направит в парламент уведомление о необходимости его продления.

Вместе с тем, в пресс-службе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что власти страны намерены продолжить борьбу с организацией FETO оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки путча.

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Отмечается также, что в случае необходимости чрезвычайное положение может быть введено вновь.
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 Теги: Турция, чрезвычайное положение, отмена

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Сегодня, 11:31 » Автор: Алена Шимко
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