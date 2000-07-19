Раздел: Мир
В Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения
В Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения, введенный в стране после попытки государственного переворота летом 2016 года.
Об этом передает Anadolu, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, что режим ЧП продлевался в Турции семь раз, каждый раз на три месяца.
Согласно Конституции Турецкой Республики, режим ЧП автоматически прекращается, если правительство страны до истечения срока его действия не направит в парламент уведомление о необходимости его продления.
Вместе с тем, в пресс-службе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что власти страны намерены продолжить борьбу с организацией FETO оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки путча.
Читайте также: В Турции могут отменить режим чрезвычайного положения
Отмечается также, что в случае необходимости чрезвычайное положение может быть введено вновь.
Об этом передает Anadolu, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
Отмечается, что режим ЧП продлевался в Турции семь раз, каждый раз на три месяца.
Согласно Конституции Турецкой Республики, режим ЧП автоматически прекращается, если правительство страны до истечения срока его действия не направит в парламент уведомление о необходимости его продления.
Вместе с тем, в пресс-службе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что власти страны намерены продолжить борьбу с организацией FETO оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки путча.
Читайте также: В Турции могут отменить режим чрезвычайного положения
Отмечается также, что в случае необходимости чрезвычайное положение может быть введено вновь.
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