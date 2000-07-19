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Ганский пастор утверждает, что принес в жертву 675 человек

Ганский пастор утверждает, что принес в жертву 675 человек

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