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Ганский пастор утверждает, что принес в жертву 675 человек

Ганский пастор утверждает, что принес в жертву 675 человекНеизвестный пастор в маске в интервью телеканалу заявил, что с детства был слугой дьявола.

В Гане пастор во время выступления по телевидению заявил, что с рождения был слугой дьявола и за двадцать лет принес в жертву несколько сотен человек, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Во время интервью пастор в маске рассказал, что совершил 675 ритуальных убийств. Более 600 жертв были детьми, которых священнику передали врачи и медсестры, являвшиеся сатанистами. Преступления совершались священником на протяжении 17 лет.

Из рассказа пастора, которому исполнилось около 30 лет, следует, что он с рождения ощущал себя слугой дьявола. Мужчина также утверждает, что входил в контакт с 650 демоническими духами.

По словам священнослужителя, он раскаивается в содеянном, и отказался от сатанизма. Однако мужчина добавил, что в Гане есть и другие "псевдосвященники", которые обманывают паству и являются слугами дьявола.

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Пастор отрицал, что выступил с шокирующим заявлением по телевидению ради получения денежного вознаграждения. По словам бывшего сатаниста, он является сыном председателя Верховного суда, который оставил ему большое наследство в виде объектов недвижимости.
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 Теги: сатанист, пастор

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Сегодня, 13:24 » Автор: Богдан Процив
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