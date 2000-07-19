Раздел: Мир
Ганский пастор утверждает, что принес в жертву 675 человек
Неизвестный пастор в маске в интервью телеканалу заявил, что с детства был слугой дьявола.
В Гане пастор во время выступления по телевидению заявил, что с рождения был слугой дьявола и за двадцать лет принес в жертву несколько сотен человек, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Во время интервью пастор в маске рассказал, что совершил 675 ритуальных убийств. Более 600 жертв были детьми, которых священнику передали врачи и медсестры, являвшиеся сатанистами. Преступления совершались священником на протяжении 17 лет.
Из рассказа пастора, которому исполнилось около 30 лет, следует, что он с рождения ощущал себя слугой дьявола. Мужчина также утверждает, что входил в контакт с 650 демоническими духами.
По словам священнослужителя, он раскаивается в содеянном, и отказался от сатанизма. Однако мужчина добавил, что в Гане есть и другие "псевдосвященники", которые обманывают паству и являются слугами дьявола.
Читайте также: В Индии 17 мужчин полгода насиловали 11-летнюю девочку
Пастор отрицал, что выступил с шокирующим заявлением по телевидению ради получения денежного вознаграждения. По словам бывшего сатаниста, он является сыном председателя Верховного суда, который оставил ему большое наследство в виде объектов недвижимости.
В Гане пастор во время выступления по телевидению заявил, что с рождения был слугой дьявола и за двадцать лет принес в жертву несколько сотен человек, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Во время интервью пастор в маске рассказал, что совершил 675 ритуальных убийств. Более 600 жертв были детьми, которых священнику передали врачи и медсестры, являвшиеся сатанистами. Преступления совершались священником на протяжении 17 лет.
Из рассказа пастора, которому исполнилось около 30 лет, следует, что он с рождения ощущал себя слугой дьявола. Мужчина также утверждает, что входил в контакт с 650 демоническими духами.
По словам священнослужителя, он раскаивается в содеянном, и отказался от сатанизма. Однако мужчина добавил, что в Гане есть и другие "псевдосвященники", которые обманывают паству и являются слугами дьявола.
Читайте также: В Индии 17 мужчин полгода насиловали 11-летнюю девочку
Пастор отрицал, что выступил с шокирующим заявлением по телевидению ради получения денежного вознаграждения. По словам бывшего сатаниста, он является сыном председателя Верховного суда, который оставил ему большое наследство в виде объектов недвижимости.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
156
0
Также советуем посмотреть
- Оператор повесил себе лапшу на уши во время интервью с мэром Москвы
- В Сети нашли забавное объяснение поведению Мелании Трамп на встрече с Путиным
- Опубликована статистика репрессий в оккупированном Крыму
- Лох-несское чудовище позировало любопытному ирландцу
- Стало известно о бое ВСУ с диверсантами боевиков на Донбассе
- Воробей завис в небе и стал звездой YouTube
- В серой зоне Донбасса пропал беспилотник ОБСЕ
- Роналду в Италии «украсил» рулоны туалетной бумаги
- Минобороны объяснило происхождение обнаруженных блоггерами танков
- «В стиле Гарри Поттера»: Анна Герман насмешила новым имиджем
- Британец выиграл миллион в лотерее благодаря женщине, пропустившей его в очереди
- Боевики провоцировали украинских военных на всех направлениях
- Лучшие анекдоты для позитивного вечера
- Иллюстратор превращает обычные фотки в забавные картинки
- Забавные ситуации, знакомые всем людям с низким ростом
- В Гааге покажут спутниковые снимки США по делу MH17
- Потешные собаки-боксеры, оказавшиеся в неловких ситуациях
- У Путина дополнили признание об аннексии Крыма
- Прикольные фотки от людей, знающих все о невезении
- Проблемы девушек, над которыми остается лишь посмеяться
- Посмотрела в глаза злу: в Сети потешаются над реакцией жены Трампа на Путина
- «Здесь тебе не Twitter»: свежая карикатура на Трампа
- Трамп с юмором отреагировал на забавный конфуз во время пресс-конференции
- Что-то знакомое: Сеть насмешила реакция Трампа на слово «факты»
- В лагере «Артек» обустроили военную базу
- Жителей Греции не на шутку перепугал загадочный «НЛО»
- Из-за потасовок возле НАБУ и САП открыты два уголовных дела
- Стало известно имя военного, погибшего вчера на Донбассе
- Соцсети насмешила «Зинаида Трамповна» в российском автобусе
- Кабмин назначил пробную перепись населения
Оставьте свой комментарий