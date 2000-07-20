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Раздел: Мир  
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На военной базе в США произошло ЧП с вертолетом и палаткой

На военной базе в США произошло ЧП с вертолетом и палаткой Воздушным потоком была обрушена конструкция палатки, есть пострадавшие.

В американском штате Калифорния на военной базе Fort Hunter Ligget обрушилась палатка, в результате чего пострадали 22 солдата, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Багнет.

Отмечается, что причиной инцидента стал вертолет UH-60 Blackhawk. Под действием потока воздуха от его ротора произошло обрушение шатра.

Инцидент произошел накануне вечером в ходе учений.

По информации военных, большинство пострадавших отделались незначительными травмами. Им оказали медицинскую помощь на территории базы.

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В госпитали доставили четверых военнослужащих.
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 Теги: вертолет, палатка, США

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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