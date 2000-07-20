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Раздел: Мир  
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Президент США отказался выполнять просьбу Путина

Президент США отказался выполнять просьбу Путина США не позволят России допросить своих граждан.

Дональд Трамп отказался от идеи допроса россиян по делу о вмешательстве Кремля в американские выборы в обмен на допрос российскими следователями граждан США по так называемому делу Браудера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Радио Свобода.

С таким предложением на переговорах в Хельсинки выступал президент России Владимир Путин.

«Мы надеемся, президент Путин позволит 12 россиянам приехать в Соединенные Штаты, чтобы доказать свою невиновность», - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

В Госдепартаменте 18 июля эту идею назвали «абсолютно абсурдной».

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Россия обвиняет Браудера в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве, Путин заявил в Хельсинки, что британский финансист вывел из России 1,5 миллиарда долларов без уплаты налогов.
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 Теги: Трамп, Путин

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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