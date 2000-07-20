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Раздел: Мир  
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Глава разведки США прокомментировал ядерные планы КНДР

Глава разведки США прокомментировал ядерные планы КНДР По словам Дэниела Коутса, денуклеаризация технически возможна за год.

Глава нацразведки США Дэниел Коутс считает, что денуклеаризация Северной Кореи за год технически возможна, но, вероятно, этого не произойдет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Денуклеаризацию Корейского полуострова можно провести за год. Об этом заявил директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

По его словам, денуклеаризация Северной Кореи за год технически возможна, но, вероятно, этого не произойдет.

Коутс также подчеркнул, что это очень сложный процесс и госсекретарь США Майк Помпео специально обозначил длительные временные рамки.

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"C технической точки зрения такая возможность есть. Но, вероятно, этого не произойдет, поскольку Помпео ясно сказал, что это займет некоторое время. Он обозначил более длительные временные рамки", – заявил глава нацразведки США.
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 Теги: США, разведка, КНДР

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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