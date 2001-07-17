Раздел: Мир
Молдова признала наличие военной угрозы со стороны РФ
Соответствующей пункт внесли в оборонную стратегию.
Парламент Молдовы принял Национальную стратегию обороны на 2018-2021 годы, которая признает присутствие российского военного контингента на территории страны угрозой национальной безопасности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Документ был одобрен в четверг большинством депутатских голосов, сообщает Deschide.
В ходе дебатов по проекту социалисты заявили, что стратегия была сделана на заказ союзников правящей партии и нацелена на ухудшение отношений с Российской Федерацией.
Демократ Мариан Лупу заявил, что центральным пунктом стратегии является нейтральный статус страны, который также указан в Конституции Молдовы.
Согласно стратегии, присутствие российского военного контингента на территории Республики Молдова в контексте возможной эскалации ситуации в регионе представляет угрозу национальной безопасности.
В документе также говорится, что приднестровские военные силы тоже подрывают территориальную целостность страны.
Кроме того, стратегия утверждает, что конфликты в Украине и на Ближнем Востоке представляют угрозу безопасности Молдовы. Авторы документа считают, что решение конфликта на Востоке Украины в среднесрочной перспективе будет тяжелым, но не невозможным.
Документ также утверждает, что иностранная пропаганда является одной из наиболее серьезных угроз в адрес национальных интересов и ценностей.Парламент Молдовы принял Национальную стратегию обороны на 2018-2021 годы, которая признает присутствие российского военного контингента на территории страны угрозой национальной безопасности.
Документ был одобрен в четверг большинством депутатских голосов, сообщает Deschide.
В ходе дебатов по проекту социалисты заявили, что стратегия была сделана на заказ союзников правящей партии и нацелена на ухудшение отношений с Российской Федерацией.
Демократ Мариан Лупу заявил, что центральным пунктом стратегии является нейтральный статус страны, который также указан в Конституции Молдовы.
Согласно стратегии, присутствие российского военного контингента на территории Республики Молдова в контексте возможной эскалации ситуации в регионе представляет угрозу национальной безопасности.
В документе также говорится, что приднестровские военные силы тоже подрывают территориальную целостность страны.
Кроме того, стратегия утверждает, что конфликты в Украине и на Ближнем Востоке представляют угрозу безопасности Молдовы. Авторы документа считают, что решение конфликта на Востоке Украины в среднесрочной перспективе будет тяжелым, но не невозможным.
Читайте также: Президент США отказался выполнять просьбу Путина
Документ также утверждает, что иностранная пропаганда является одной из наиболее серьезных угроз в адрес национальных интересов и ценностей.
Парламент Молдовы принял Национальную стратегию обороны на 2018-2021 годы, которая признает присутствие российского военного контингента на территории страны угрозой национальной безопасности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Европейскую правду.
Документ был одобрен в четверг большинством депутатских голосов, сообщает Deschide.
В ходе дебатов по проекту социалисты заявили, что стратегия была сделана на заказ союзников правящей партии и нацелена на ухудшение отношений с Российской Федерацией.
Демократ Мариан Лупу заявил, что центральным пунктом стратегии является нейтральный статус страны, который также указан в Конституции Молдовы.
Согласно стратегии, присутствие российского военного контингента на территории Республики Молдова в контексте возможной эскалации ситуации в регионе представляет угрозу национальной безопасности.
В документе также говорится, что приднестровские военные силы тоже подрывают территориальную целостность страны.
Кроме того, стратегия утверждает, что конфликты в Украине и на Ближнем Востоке представляют угрозу безопасности Молдовы. Авторы документа считают, что решение конфликта на Востоке Украины в среднесрочной перспективе будет тяжелым, но не невозможным.
Документ также утверждает, что иностранная пропаганда является одной из наиболее серьезных угроз в адрес национальных интересов и ценностей.Парламент Молдовы принял Национальную стратегию обороны на 2018-2021 годы, которая признает присутствие российского военного контингента на территории страны угрозой национальной безопасности.
Документ был одобрен в четверг большинством депутатских голосов, сообщает Deschide.
В ходе дебатов по проекту социалисты заявили, что стратегия была сделана на заказ союзников правящей партии и нацелена на ухудшение отношений с Российской Федерацией.
Демократ Мариан Лупу заявил, что центральным пунктом стратегии является нейтральный статус страны, который также указан в Конституции Молдовы.
Согласно стратегии, присутствие российского военного контингента на территории Республики Молдова в контексте возможной эскалации ситуации в регионе представляет угрозу национальной безопасности.
В документе также говорится, что приднестровские военные силы тоже подрывают территориальную целостность страны.
Кроме того, стратегия утверждает, что конфликты в Украине и на Ближнем Востоке представляют угрозу безопасности Молдовы. Авторы документа считают, что решение конфликта на Востоке Украины в среднесрочной перспективе будет тяжелым, но не невозможным.
Читайте также: Президент США отказался выполнять просьбу Путина
Документ также утверждает, что иностранная пропаганда является одной из наиболее серьезных угроз в адрес национальных интересов и ценностей.
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