Раздел: Мир
В США перевернулась лодка, утонули 8 человек
Кроме утонувших также есть пропавшие без вести.
В пятницу, 19 июля, на озере Тэйбл-рок в штате Миссури (США) перевернулась большая охотничья лодка, на борту которой находился 31 человек, в том числе дети, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на newsru.co.il.
Погибли не менее восьми человек. Еще несколько считаются пропавшими без вести.
Семерым спасшимся потребовалась госпитализация.
Трагедия произошла в штормовую погоду.
Читайте также: Молдова признала наличие военной угрозы со стороны РФ
Поисково-спасательная операция продолжается, несмотря на сложные погодные условия.
В пятницу, 19 июля, на озере Тэйбл-рок в штате Миссури (США) перевернулась большая охотничья лодка, на борту которой находился 31 человек, в том числе дети, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на newsru.co.il.
Погибли не менее восьми человек. Еще несколько считаются пропавшими без вести.
Семерым спасшимся потребовалась госпитализация.
Трагедия произошла в штормовую погоду.
Читайте также: Молдова признала наличие военной угрозы со стороны РФ
Поисково-спасательная операция продолжается, несмотря на сложные погодные условия.
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