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Раздел: Мир  
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В США перевернулась лодка, утонули 8 человек

В США перевернулась лодка, утонули 8 человек Кроме утонувших также есть пропавшие без вести.

В пятницу, 19 июля, на озере Тэйбл-рок в штате Миссури (США) перевернулась большая охотничья лодка, на борту которой находился 31 человек, в том числе дети, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на newsru.co.il.

Погибли не менее восьми человек. Еще несколько считаются пропавшими без вести.

Семерым спасшимся потребовалась госпитализация.

Трагедия произошла в штормовую погоду.

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Поисково-спасательная операция продолжается, несмотря на сложные погодные условия.
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 Теги: США, лодка

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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