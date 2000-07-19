В Египте совершил вынужденную посадку украинский самолет

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В результате вынужденной посадки пострадал один пассажир маленького самолета. Небольшой самолет совершил вынужденную посадку в Нью-Йорке, приземлившись на трассу в Бронксе. Об этом 4 января сообщает The New York Times со ссылкой на экстренные службы города.