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Раздел: Мир  
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В Египте совершил вынужденную посадку украинский самолет

В Египте совершил вынужденную посадку украинский самолетГрузовой самолет совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности.

Экипаж не пострадал, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Украинский транспортный самолет Ан-26 сделал вынужденную посадку примерно в 50 км от египетского города Эль-Аламейна. Об этом сообщает местное издание Almasdar.

Сообщается, что грузовой самолет совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности, в результате инцидента экипаж не пострадал.

Данную информацию также подтвердил министр гражданской авиации Египта Юнис аль-Масри. По его словам, экипаж после экстренной посадки доставили в госпиталь и провели необходимое обследование.

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Аль-Масри уточнил, что самолет сел на поле на подлете к Эль-Аламейну, куда направлялся для дозаправки.
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 Теги: Египет, Украина, самолет, посадка, неисправность

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Сегодня, 11:59 » Автор: Алена Шимко
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