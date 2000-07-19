Раздел: Мир
В Египте совершил вынужденную посадку украинский самолет
Грузовой самолет совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности.
Экипаж не пострадал, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Украинский транспортный самолет Ан-26 сделал вынужденную посадку примерно в 50 км от египетского города Эль-Аламейна. Об этом сообщает местное издание Almasdar.
Сообщается, что грузовой самолет совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности, в результате инцидента экипаж не пострадал.
Данную информацию также подтвердил министр гражданской авиации Египта Юнис аль-Масри. По его словам, экипаж после экстренной посадки доставили в госпиталь и провели необходимое обследование.
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Аль-Масри уточнил, что самолет сел на поле на подлете к Эль-Аламейну, куда направлялся для дозаправки.
Экипаж не пострадал, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Украинский транспортный самолет Ан-26 сделал вынужденную посадку примерно в 50 км от египетского города Эль-Аламейна. Об этом сообщает местное издание Almasdar.
Сообщается, что грузовой самолет совершил вынужденную посадку из-за технической неисправности, в результате инцидента экипаж не пострадал.
Данную информацию также подтвердил министр гражданской авиации Египта Юнис аль-Масри. По его словам, экипаж после экстренной посадки доставили в госпиталь и провели необходимое обследование.
Читайте также: В Брюсселе пассажирский самолет совершил экстренную посадку
Аль-Масри уточнил, что самолет сел на поле на подлете к Эль-Аламейну, куда направлялся для дозаправки.
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