Экс-президента Южной Кореи посадили за решетку на 32 года

Пак Кын Хе заявила, что обвинение предвзято к ней относится.



Экс-президенту Южной Кореи Пак Кын-Хэ к уже имеющемуся сроку заключения в 24 года добавили еще восемь лет тюрьмы за коррупцию. Об этом сообщает ВВС, пишет



Суд в Сеуле приговорил Пак Кын-Хэ к еще шести годам за незаконное использование ресурсов разводного агентства страны, и еще двум годам за вмешательство в выборы.



По данным СМИ, она бойкотирует слушания по ее делу, настаивая на своей невиновности.



Она говорит, что ее судебные процессы носили политический характер, и что судебная система и обвинение предвзято к ней относятся.



Читайте также: В Англии девицу посадили за решетку за прослушивание любимой песни



6 апреля 2018 года суд в Южной Корее признал Пак Кын Хе виновной в злоупотреблении властью, взяточничестве и вымогательстве. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Экс-президенту Южной Кореи Пак Кын-Хэ к уже имеющемуся сроку заключения в 24 года добавили еще восемь лет тюрьмы за коррупцию. Об этом сообщает ВВС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости Суд в Сеуле приговорил Пак Кын-Хэ к еще шести годам за незаконное использование ресурсов разводного агентства страны, и еще двум годам за вмешательство в выборы.По данным СМИ, она бойкотирует слушания по ее делу, настаивая на своей невиновности.Она говорит, что ее судебные процессы носили политический характер, и что судебная система и обвинение предвзято к ней относятся.6 апреля 2018 года суд в Южной Корее признал Пак Кын Хе виновной в злоупотреблении властью, взяточничестве и вымогательстве.



