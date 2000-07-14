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Раздел: Мир  
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Экс-президента Южной Кореи посадили за решетку на 32 года

Экс-президента Южной Кореи посадили за решетку на 32 годаПак Кын Хе заявила, что обвинение предвзято к ней относится.

Экс-президенту Южной Кореи Пак Кын-Хэ к уже имеющемуся сроку заключения в 24 года добавили еще восемь лет тюрьмы за коррупцию. Об этом сообщает ВВС, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.

Суд в Сеуле приговорил Пак Кын-Хэ к еще шести годам за незаконное использование ресурсов разводного агентства страны, и еще двум годам за вмешательство в выборы.

По данным СМИ, она бойкотирует слушания по ее делу, настаивая на своей невиновности.

Она говорит, что ее судебные процессы носили политический характер, и что судебная система и обвинение предвзято к ней относятся.

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6 апреля 2018 года суд в Южной Корее признал Пак Кын Хе виновной в злоупотреблении властью, взяточничестве и вымогательстве.
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 Теги: Пак Кын Хе, Южная Корея, экс-президент, суд

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Сегодня, 15:13 » Автор: Алена Шимко
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