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Раздел: Мир  
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Не только Россия: еще одна страна готовит глобальные кибератаки

Не только Россия: еще одна страна готовит глобальные кибератаки Будут атакованы западные компании и государственные структуры.

По данным источники среди чиновников правительства США, хакеры из Ирана подготовились к проведению масштабных кибератак на американские и европейские компании и системы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.ua.

Как заявляют источники, хакеры собираются проводить атаки на объекты экономики и критической инфраструктуры; по всей видимости, речь идет об электросетях, гидроэлектростанциях и технологических предприятиях в США, Великобритании, Германии, других европейских, а также ближневосточных странах.

Источники отметили, что хотя Иран готовится к кибератакам, но нет никаких указаний на то, что эти атаки произойдут в ближайшем будущем; тем не менее, США сами усилили защиту от кибератак и предупредили своих союзников об угрозе со стороны Ирана. Также в Вашингтоне изучают возможные меры реагирования на кибератаки со стороны иранских хакеров.

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А тем временем еще в мае глава Иранской организации гражданской обороны Голям Реза Джалали обвинил США в намерении провести кибератаки на иранские энергетические объекты - по словам чиновника, энергетический сектор страны является самым уязвимым местом в сфере кибербезопасности.
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 Теги: Иран, кибератаки

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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