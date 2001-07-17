Раздел: Мир
Не только Россия: еще одна страна готовит глобальные кибератаки
Будут атакованы западные компании и государственные структуры.
По данным источники среди чиновников правительства США, хакеры из Ирана подготовились к проведению масштабных кибератак на американские и европейские компании и системы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.ua.
Как заявляют источники, хакеры собираются проводить атаки на объекты экономики и критической инфраструктуры; по всей видимости, речь идет об электросетях, гидроэлектростанциях и технологических предприятиях в США, Великобритании, Германии, других европейских, а также ближневосточных странах.
Источники отметили, что хотя Иран готовится к кибератакам, но нет никаких указаний на то, что эти атаки произойдут в ближайшем будущем; тем не менее, США сами усилили защиту от кибератак и предупредили своих союзников об угрозе со стороны Ирана. Также в Вашингтоне изучают возможные меры реагирования на кибератаки со стороны иранских хакеров.
Читайте также: В Британии озвучили стоимость подготовки к выходу из ЕС
А тем временем еще в мае глава Иранской организации гражданской обороны Голям Реза Джалали обвинил США в намерении провести кибератаки на иранские энергетические объекты - по словам чиновника, энергетический сектор страны является самым уязвимым местом в сфере кибербезопасности.
По данным источники среди чиновников правительства США, хакеры из Ирана подготовились к проведению масштабных кибератак на американские и европейские компании и системы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.ua.
Как заявляют источники, хакеры собираются проводить атаки на объекты экономики и критической инфраструктуры; по всей видимости, речь идет об электросетях, гидроэлектростанциях и технологических предприятиях в США, Великобритании, Германии, других европейских, а также ближневосточных странах.
Источники отметили, что хотя Иран готовится к кибератакам, но нет никаких указаний на то, что эти атаки произойдут в ближайшем будущем; тем не менее, США сами усилили защиту от кибератак и предупредили своих союзников об угрозе со стороны Ирана. Также в Вашингтоне изучают возможные меры реагирования на кибератаки со стороны иранских хакеров.
Читайте также: В Британии озвучили стоимость подготовки к выходу из ЕС
А тем временем еще в мае глава Иранской организации гражданской обороны Голям Реза Джалали обвинил США в намерении провести кибератаки на иранские энергетические объекты - по словам чиновника, энергетический сектор страны является самым уязвимым местом в сфере кибербезопасности.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
170
0
Также советуем посмотреть
- Владелица четырех кошек показала свои будни в смешных комиксах
- В Украине усилят контроль над автобусными пассажирскими перевозками
- Уморительные твиты, в которых себя узнает каждый
- Мужчины за работой: прикольные фотки не для слабонервных
- Потешные собаки, способные с легкостью выпросить еду
- Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- В зоне проведения ООС погиб украинский военный
- С ней шутки плохи: девушка сломала шлагбаум, чтобы не платить за парковку
- Умора: пара британцев потратила 8 минут, чтобы припарковать авто
- Призрак сыграл на рояле в доме актрисы
- Во Львове шутники забавно наказали «автохама»
- Боевики выпустили управляемую ракету по украинским пограничникам
- Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в туалете белорусского стадиона
- Парня прославил на весь мир неудачный поход к парикмахеру
- И так сойдет: в Харькове оконфузились с памятником Гурченко
- Укроборонпром наладил производство реактивных огнеметов
- Россия резко изменила тактику блокады украинских портов
- Google нашли забавный способ «потроллить» Трампа
- Полиция не может идентифицировать убийцу Шеремета
- «Миссия невыполнима» отдыхает: Сеть в восторге от белки-каскадерши
- Бывший командующий ВМС предложил заминировать Азовское море
- На украинском курорте продавец нашел забавный способ привлечь покупателей
- В Донецке и Луганске пропала мобильная связь
- В Англии девушка вызвала полицию из-за «белки-грабительницы»
- Боевики стягивают вооружение под оккупированный Луганск
- Перепутала кнопки: Поклонскую вновь высмеяли в соцсетях
- Россияне нашли уморительный способ повысить рождаемость
- Ситуация на Донбассе: ранен украинский военный
- Провинившиеся питомцы, на которых не получится долго обижаться
- Забавные животные, попавшие в нестандартные ситуации
Оставьте свой комментарий