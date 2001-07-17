Раздел: Мир
В Испании расследуют возможную коррупцию бывшего короля
Похожие обвинения выдвинуты против дочери монарха.
Суд в Испании инициировал расследование по делу о коррупции, в котором фигурирует король Хуан Карлос I, занимавший престол с ноября 1975 по июнь 2014 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на DW.
В качестве вещественных доказательств в этом деле присутствуют аудиозаписи предполагаемого разговора между Вильярехо, еще одним мужчиной, а также женщиной, близко знакомой с экс-королем. На записях она обвиняет Хуана Карлоса I в коррупции и отмывании денег.
С 2008 года в Испании расследовали уголовное дело младшей дочери короля, инфанты Кристины, и ее супруга Иньяки Урдангарина. В феврале 2017 года суд города Пальма-де-Мальорка признал зятя бывшего короля виновным в налоговых махинациях и нецелевом использовании нескольких миллионов евро из общественных фондов. Урдангарина приговорили к 6 годам и 3 месяцам тюрьмы, а также к штрафу в размере 512 000 евро.
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С дочери короля сняли обвинения в пособничестве коррупционной деятельности ее супруга. Однако суд обязал ее выплатить штраф в размере 265 тысяч евро за то, что она пользовалась деньгами, похищенными ее мужем.
Суд в Испании инициировал расследование по делу о коррупции, в котором фигурирует король Хуан Карлос I, занимавший престол с ноября 1975 по июнь 2014 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на DW.
В качестве вещественных доказательств в этом деле присутствуют аудиозаписи предполагаемого разговора между Вильярехо, еще одним мужчиной, а также женщиной, близко знакомой с экс-королем. На записях она обвиняет Хуана Карлоса I в коррупции и отмывании денег.
С 2008 года в Испании расследовали уголовное дело младшей дочери короля, инфанты Кристины, и ее супруга Иньяки Урдангарина. В феврале 2017 года суд города Пальма-де-Мальорка признал зятя бывшего короля виновным в налоговых махинациях и нецелевом использовании нескольких миллионов евро из общественных фондов. Урдангарина приговорили к 6 годам и 3 месяцам тюрьмы, а также к штрафу в размере 512 000 евро.
Читайте также: Не только Россия: еще одна страна готовит глобальные кибератаки
С дочери короля сняли обвинения в пособничестве коррупционной деятельности ее супруга. Однако суд обязал ее выплатить штраф в размере 265 тысяч евро за то, что она пользовалась деньгами, похищенными ее мужем.
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