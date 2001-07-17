В США четырехлетний мальчик застрелил двухлетнего брата

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Отдел шерифа округа Вашингтон утверждает, что 16-летний подросток умер после того, как, по их версии, случайно выстрелил в себя. В офисе шерифа говорят, что Остин Макбрайд получил огнестрельное ранение в живот из пистолета 22 калибра субботним утром. Парня доставили в детскую больницу, где позже констатировали его смерть.