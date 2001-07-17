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Раздел: Мир  
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В США четырехлетний мальчик застрелил двухлетнего брата

В США четырехлетний мальчик застрелил двухлетнего брата Ребенок случайно выстрелил из боевого пистолета.

Четырехлетний ребенок случайно выстрелил из пистолета и убил своего двухлетнего двоюродного брата в городе Маской в ​​американском штате Калифорния, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Инцидент произошел утром 20 июля. Не уточняется, как именно ребенку удалось взять пистолет.

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Полиция устанавливает причины происшествия.
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 Теги: США, убийство

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Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
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