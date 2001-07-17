Раздел: Мир
В Калифорнии ребенок застрелил своего брата
Не уточняется, как именно ребенку удалось взять пистолет.
Полиция устанавливает причины происшествия, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Четырехлетний ребенок случайно выстрелил из пистолета и убил своего двухлетнего двоюродного брата в городе Маской в американском штате Калифорния. Об этом говорится в Twitter шерифа округа Сан-Бернандино.
Читайте также: В Канаде ребенок застрелил своего одногодку
Инцидент произошел утром 20 июля. Не уточняется, как именно ребенку удалось взять пистолет. Полиция устанавливает причины происшествия.
Полиция устанавливает причины происшествия, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Четырехлетний ребенок случайно выстрелил из пистолета и убил своего двухлетнего двоюродного брата в городе Маской в американском штате Калифорния. Об этом говорится в Twitter шерифа округа Сан-Бернандино.
Читайте также: В Канаде ребенок застрелил своего одногодку
Инцидент произошел утром 20 июля. Не уточняется, как именно ребенку удалось взять пистолет. Полиция устанавливает причины происшествия.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
313
0
Также советуем посмотреть
- "Шоб вы жили на одну зарплату": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов
- Эта оптическая иллюзия "свела с ума" пользователей Сети
- Утренний позитив: свежая порция смешных анекдотов
- Владелица четырех кошек показала свои будни в смешных комиксах
- В Украине усилят контроль над автобусными пассажирскими перевозками
- Уморительные твиты, в которых себя узнает каждый
- Мужчины за работой: прикольные фотки не для слабонервных
- Потешные собаки, способные с легкостью выпросить еду
- Да здравствуют выходные: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- В зоне проведения ООС погиб украинский военный
- С ней шутки плохи: девушка сломала шлагбаум, чтобы не платить за парковку
- Умора: пара британцев потратила 8 минут, чтобы припарковать авто
- Призрак сыграл на рояле в доме актрисы
- Во Львове шутники забавно наказали «автохама»
- Боевики выпустили управляемую ракету по украинским пограничникам
- Сеть насмешило нелепое фото, сделанное в туалете белорусского стадиона
- Парня прославил на весь мир неудачный поход к парикмахеру
- И так сойдет: в Харькове оконфузились с памятником Гурченко
- Укроборонпром наладил производство реактивных огнеметов
- Россия резко изменила тактику блокады украинских портов
- Google нашли забавный способ «потроллить» Трампа
- Полиция не может идентифицировать убийцу Шеремета
- «Миссия невыполнима» отдыхает: Сеть в восторге от белки-каскадерши
- Бывший командующий ВМС предложил заминировать Азовское море
- На украинском курорте продавец нашел забавный способ привлечь покупателей
- В Донецке и Луганске пропала мобильная связь
- В Англии девушка вызвала полицию из-за «белки-грабительницы»
- Боевики стягивают вооружение под оккупированный Луганск
- Перепутала кнопки: Поклонскую вновь высмеяли в соцсетях
Оставьте свой комментарий