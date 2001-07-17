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Раздел: Мир  
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В Калифорнии ребенок застрелил своего брата

В Калифорнии ребенок застрелил своего братаНе уточняется, как именно ребенку удалось взять пистолет.

Полиция устанавливает причины происшествия, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Четырехлетний ребенок случайно выстрелил из пистолета и убил своего двухлетнего двоюродного брата в городе Маской в ​​американском штате Калифорния. Об этом говорится в Twitter шерифа округа Сан-Бернандино.

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Инцидент произошел утром 20 июля. Не уточняется, как именно ребенку удалось взять пистолет. Полиция устанавливает причины происшествия.
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 Теги: США, Калифорния, ребенок, брат, убийство

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Сегодня, 10:11 » Автор: Алена Шимко
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