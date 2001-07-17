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Раздел: Мир  
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В Сингапуре произошла крупная кибератака

В Сингапуре произошла крупная кибератакаХакеры провели масштабную кибератаку, в результате которой похитили данные 1,5 миллиона пользователей.

В Сингапуре в результате кибератаки похитили личные данные 1,5 млн человек. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщило министерство здравоохранения страны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Хакеры взломали базу данных одного из двух крупнейших государственных медицинских департаментов SingHealth, украв имена и адреса пациентов, а также названия лекарств, прописанных им. Массив данных охватывает период с 1 мая 2015 года по 4 июля 2018 года.

Действия киберпреступников затронули почти четверть населения страны, в том числе премьер-министра страны Ли Сянь Луна.

Власти заверили, что диагнозы, результаты анализов и медицинские заключения похитить или изменить не удалось.

Атаку уже назвали крупнейшей в истории Сингапура.

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Агентство кибербезопасности Сингапура сообщило, что действия хакеров были целенаправленными и хорошо спланированными. О конкретных подозреваемых не говорится.
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 Теги: Сингапур, кибератака

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Сегодня, 10:33 » Автор: Алена Шимко
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