Раздел: Мир
В Сингапуре произошла крупная кибератака
Хакеры провели масштабную кибератаку, в результате которой похитили данные 1,5 миллиона пользователей.
В Сингапуре в результате кибератаки похитили личные данные 1,5 млн человек. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщило министерство здравоохранения страны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Хакеры взломали базу данных одного из двух крупнейших государственных медицинских департаментов SingHealth, украв имена и адреса пациентов, а также названия лекарств, прописанных им. Массив данных охватывает период с 1 мая 2015 года по 4 июля 2018 года.
Действия киберпреступников затронули почти четверть населения страны, в том числе премьер-министра страны Ли Сянь Луна.
Власти заверили, что диагнозы, результаты анализов и медицинские заключения похитить или изменить не удалось.
Атаку уже назвали крупнейшей в истории Сингапура.
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Агентство кибербезопасности Сингапура сообщило, что действия хакеров были целенаправленными и хорошо спланированными. О конкретных подозреваемых не говорится.
В Сингапуре в результате кибератаки похитили личные данные 1,5 млн человек. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщило министерство здравоохранения страны, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Хакеры взломали базу данных одного из двух крупнейших государственных медицинских департаментов SingHealth, украв имена и адреса пациентов, а также названия лекарств, прописанных им. Массив данных охватывает период с 1 мая 2015 года по 4 июля 2018 года.
Действия киберпреступников затронули почти четверть населения страны, в том числе премьер-министра страны Ли Сянь Луна.
Власти заверили, что диагнозы, результаты анализов и медицинские заключения похитить или изменить не удалось.
Атаку уже назвали крупнейшей в истории Сингапура.
Читайте также: В Киеве произошла крупная авария
Агентство кибербезопасности Сингапура сообщило, что действия хакеров были целенаправленными и хорошо спланированными. О конкретных подозреваемых не говорится.
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