В США убили кардиолога Джорджа Буша-старшего

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У президента уже принесли извинения актрисе.

Полицейским города Нью-Йорка удалось задержать мужчину, который угрожал убить бывшего президента США. Бенджамина Смита задержали в Манхэттене в пятницу, 31 января, в момент ареста он сидел в своем автомобиле.