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В США убили кардиолога Джорджа Буша-старшего

В США убили кардиолога Джорджа Буша-старшегоМарка Хаускнехта убили во время прогулки на велосипеде по Южной Мэйн-стрит.

В доктора выстрелили два раза. Возле Техасского медицинского центра в Хьюстоне утром в пятницу, 20 июля, во время велосипедной прогулки был убит Марк Хаускнехт, кардиолог бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщает CNN, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что 65-летний доктор Хаускнехт ехал на велосипеде по Южной Мэйн-стрит. Убийца ехал навстречу, а когда проезжал рядом - выстрелил в доктора два раза.

Следователи пока не знают причин стрельбы.

Подозреваемый - мужчина около 30 лет, в бейсбольной кепке, сером спортивном жилете и шортах хаки.

"Президент Джордж Буш-старший глубоко опечален трагическими обстоятельствами, связанными с несвоевременным уходом из жизни доктора Марка Хаускнехта, и выражает свои самые искренние соболезнования его семье, коллегам и друзьям", - сообщил в Twitter пресс-секретарь 94-летнего Буша-старшего Джим МакГрат.Марка Хаускнехта убили во время прогулки на велосипеде по Южной Мэйн-стрит. В доктора выстрелили два раза.
Возле Техасского медицинского центра в Хьюстоне утром в пятницу, 20 июля, во время велосипедной прогулки был убит Марк Хаускнехт, кардиолог бывшего президента США Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что 65-летний доктор Хаускнехт ехал на велосипеде по Южной Мэйн-стрит. Убийца ехал навстречу, а когда проезжал рядом - выстрелил в доктора два раза.

Следователи пока не знают причин стрельбы.

Подозреваемый - мужчина около 30 лет, в бейсбольной кепке, сером спортивном жилете и шортах хаки.

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"Президент Джордж Буш-старший глубоко опечален трагическими обстоятельствами, связанными с несвоевременным уходом из жизни доктора Марка Хаускнехта, и выражает свои самые искренние соболезнования его семье, коллегам и друзьям", - сообщил в Twitter пресс-секретарь 94-летнего Буша-старшего Джим МакГрат.
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 Теги: США, Джордж Буш-старший, кардиолог, убийство

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Сегодня, 11:36 » Автор: Алена Шимко
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