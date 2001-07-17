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Раздел: Мир  
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В США раскрыли необычное самоубийство при помощи смартфона

В США раскрыли необычное самоубийство при помощи смартфонаОколо полугода назад в американском городе Палм-Бич-Гарденс был застрелен 71-летний Алан Абрамсон.

Он был обнаружен недалеко от своего дома с пулей в груди. Полиция не обнаружила при нём часы, а в кошельке не было денег, поэтому главной версией следствия стало убийство при ограблении, пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

В течение нескольких месяцев у полицейских не было никаких зацепок, которые позволили бы найти преступника — ни оружия, ни отпечатков, ни каких-либо следов. Затем они догадались проверить смартфон Абрамсона и выяснили, что незадолго до произошедшего он приобрёл метеорологический шар и гелий. Дедуля надул шар газом, привязал пистолет, а затем сам выстрелил себе в грудь, после чего шар вместе с оружием улетел с места самоубийства. Примечательно, что незадолго до суицида Абрамсон гуглил варианты страховых выплат — он рассчитывал на то, что его родные получат больше денег, если полиция решит, что это было убийство с ограблением.

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Аналогичный способ самоубийства был показан в 2003 году в сериале «C.S.I.: Место преступления». Вероятно, Абрамсон запомнил это и долго вынашивал свой план. Если бы он заблокировал смартфон перед смертью, истина никогда не раскрылась.
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 Теги: США, смартфон, самоубийство

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Сегодня, 12:07 » Автор: Алена Шимко
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