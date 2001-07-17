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Раздел: Мир  
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Смертельное ДТП в Мексике: грузовик столкнулся с автобусом

Смертельное ДТП в Мексике: грузовик столкнулся с автобусомУ микроавтобуса, по предварительным данным, отказали тормоза, после чего он на большой скорости врезался грузовик.

В Мексике в результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса погибли 13 человек. Об этом в субботу, 21 июля, сообщает Milenio, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Авария случилась на 17-м километре трассы Мехико-Пачука.

По предварительным данным, у микроавтобуса отказали тормоза, после чего он на большой скорости врезался грузовик. Отмечается, что грузовик был припаркован на обочине.

В результате столкновения на месте аварии погибли 12 человек, а еще одна женщина скончалась в больнице.

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Из-за аварии трасса была частично перекрыта.
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 Теги: Мексика, ДТП, жертвы

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Сегодня, 13:07 » Автор: Алена Шимко
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