Раздел: Мир
Смертельное ДТП в Мексике: грузовик столкнулся с автобусом
У микроавтобуса, по предварительным данным, отказали тормоза, после чего он на большой скорости врезался грузовик.
В Мексике в результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса погибли 13 человек. Об этом в субботу, 21 июля, сообщает Milenio, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Авария случилась на 17-м километре трассы Мехико-Пачука.
По предварительным данным, у микроавтобуса отказали тормоза, после чего он на большой скорости врезался грузовик. Отмечается, что грузовик был припаркован на обочине.
В результате столкновения на месте аварии погибли 12 человек, а еще одна женщина скончалась в больнице.
Читайте также: Смертельное ДТП во Львове: Lexus столкнулся с автобусом
Из-за аварии трасса была частично перекрыта.
В Мексике в результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса погибли 13 человек. Об этом в субботу, 21 июля, сообщает Milenio, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Авария случилась на 17-м километре трассы Мехико-Пачука.
По предварительным данным, у микроавтобуса отказали тормоза, после чего он на большой скорости врезался грузовик. Отмечается, что грузовик был припаркован на обочине.
В результате столкновения на месте аварии погибли 12 человек, а еще одна женщина скончалась в больнице.
Читайте также: Смертельное ДТП во Львове: Lexus столкнулся с автобусом
Из-за аварии трасса была частично перекрыта.
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