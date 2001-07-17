Раздел: Мир
Пассажирам затонувшей в Миссури лодки капитан сказал не надевать жилеты
Перед прогулкой на лодке капитан судна посоветовал пассажирам не надевать спасательные жилеты.
В США в штате Миссури на озере Тейбл-Рок при крушении прогулочной лодки утонули 17 человек. Об этом сообщает BBC, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
Девятеро погибших были членами одной семьи.
"Я потеряла всех своих детей, я потеряла мужа, я потеряла свекровь, я потеряла свекра, я потеряла дядю, я потеряла сестру и племянника. Я в порядке, но это действительно тяжело", - рассказала член этой семьи.
Как рассказали выжившие пассажиры, капитан лодки посоветовал пассажирам не надевать спасательные жилеты, потому что они не понадобятся. Он сам выжил.
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Всего на борту был 31 пассажир. Во время прогулки испортилась погода, поднялся сильный ветер.
В США в штате Миссури на озере Тейбл-Рок при крушении прогулочной лодки утонули 17 человек. Об этом сообщает BBC, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
Девятеро погибших были членами одной семьи.
"Я потеряла всех своих детей, я потеряла мужа, я потеряла свекровь, я потеряла свекра, я потеряла дядю, я потеряла сестру и племянника. Я в порядке, но это действительно тяжело", - рассказала член этой семьи.
Как рассказали выжившие пассажиры, капитан лодки посоветовал пассажирам не надевать спасательные жилеты, потому что они не понадобятся. Он сам выжил.
Читайте также: Смертельная трагедия на озере в США: число жертв увеличилось
Всего на борту был 31 пассажир. Во время прогулки испортилась погода, поднялся сильный ветер.
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