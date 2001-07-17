Пассажирам затонувшей в Миссури лодки капитан сказал не надевать жилеты

Перед прогулкой на лодке капитан судна посоветовал пассажирам не надевать спасательные жилеты.



В США в штате Миссури на озере Тейбл-Рок при крушении прогулочной лодки утонули 17 человек. Об этом сообщает BBC, пишет



Девятеро погибших были членами одной семьи.



"Я потеряла всех своих детей, я потеряла мужа, я потеряла свекровь, я потеряла свекра, я потеряла дядю, я потеряла сестру и племянника. Я в порядке, но это действительно тяжело", - рассказала член этой семьи.



Как рассказали выжившие пассажиры, капитан лодки посоветовал пассажирам не надевать спасательные жилеты, потому что они не понадобятся. Он сам выжил.



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Всего на борту был 31 пассажир. Во время прогулки испортилась погода, поднялся сильный ветер. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В США в штате Миссури на озере Тейбл-Рок при крушении прогулочной лодки утонули 17 человек. Об этом сообщает BBC, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости Девятеро погибших были членами одной семьи."Я потеряла всех своих детей, я потеряла мужа, я потеряла свекровь, я потеряла свекра, я потеряла дядю, я потеряла сестру и племянника. Я в порядке, но это действительно тяжело", - рассказала член этой семьи.Как рассказали выжившие пассажиры, капитан лодки посоветовал пассажирам не надевать спасательные жилеты, потому что они не понадобятся. Он сам выжил.Всего на борту был 31 пассажир. Во время прогулки испортилась погода, поднялся сильный ветер.



