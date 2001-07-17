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Раздел: Мир  
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Пассажирам затонувшей в Миссури лодки капитан сказал не надевать жилеты

Пассажирам затонувшей в Миссури лодки капитан сказал не надевать жилетыПеред прогулкой на лодке капитан судна посоветовал пассажирам не надевать спасательные жилеты.

В США в штате Миссури на озере Тейбл-Рок при крушении прогулочной лодки утонули 17 человек. Об этом сообщает BBC, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.

Девятеро погибших были членами одной семьи.

"Я потеряла всех своих детей, я потеряла мужа, я потеряла свекровь, я потеряла свекра, я потеряла дядю, я потеряла сестру и племянника. Я в порядке, но это действительно тяжело", - рассказала член этой семьи.

Как рассказали выжившие пассажиры, капитан лодки посоветовал пассажирам не надевать спасательные жилеты, потому что они не понадобятся. Он сам выжил.

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Всего на борту был 31 пассажир. Во время прогулки испортилась погода, поднялся сильный ветер.
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 Теги: лодка, озеро, Миссури, жертвы

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Сегодня, 14:41 » Автор: Алена Шимко
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