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Раздел: Мир  
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В Индии мужчину забили насмерть из-за коровы

В Индии мужчину забили насмерть из-за коровыВ индийском штате Раджастхан несколько индусов насмерть забили мусульманина, заподозрив его в контрабанде коров.

Об этом сообщает Reuters в субботу, 21 июля, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Фермер по имени Акбар и еще один мужчина, которому удалось сбежать, вели корову к своей деревне, когда на них напали по меньшей мере пять человек. Прибывшая на место полиция доставила Акбара, который назвал только свое имя, в больницу, однако он скончался в дороге. «Мы проводим расследование и арестуем подозреваемых», — сообщил агентству представитель полиции.

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Месть за причинение вреда коровам стала распространенным явлением с тех пор, как в 2014 году к власти пришел премьер-министра Нерендра Моди и его Индийская народная партия, которую часто называют партией индийского национализма.
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 Теги: Индия, мужчина, корова, смерть, мусульманин

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Сегодня, 16:06 » Автор: Алена Шимко
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