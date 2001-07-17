» » Лапландии угрожают бушующие в России пожары
Раздел: Мир  
0

Лапландии угрожают бушующие в России пожары

Лапландии угрожают бушующие в России пожарыЛесные пожары, бушующие в России недалеко от границы с Финляднией, перекинулись на финскую территорию.

Как сообщает Yle, лес горит недалеко от населенного пункта Инари, в семи километрах от пограничного пункта Райа-Йоосеппи, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Еurointegration.

Спасательная служба и погранохрана совместными силами пытаются потушить пожар. Помимо отрядов погранохраны, в тушении участвуют также солдаты-призывники.

В данный момент движение через погранпункт Райа-Йоосеппи остановлено по просьбе российской стороны.

Читайте также:Украинцам угрожают пожары

В России огонь бушует на территории протяженностью несколько километров непосредственно вблизи финско-русской границы. Погранслужбы России и Финляндии работают совместно с целью устранить пожары.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Лапландия, Финляндия, пожары, Россия

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:47 » Автор: Алена Шимко
     152
     0

Похожие новости по теме

Масштабные лесные пожары в США: есть жертвы Масштабные лесные пожары в США: есть жертвы

На данный момент известно о двух погибших.

В США бушуют лесные пожары В США бушуют лесные пожары

Из-за лесных пожаров в штате Орегон в городе Систерс эвакуировали около 440 домов.

В Греции бушуют масштабные лесные пожары В Греции бушуют масштабные лесные пожары

В общей сложности были зафиксированы 23 возгорания

Лесные пожары на юге Франции приближаются к Марселю Лесные пожары на юге Франции приближаются к Марселю

Сотни людей были в срочном порядке эвакуированы из-за приближающейся стихии.

Из России лесные пожары перекинулись на Китай Из России лесные пожары перекинулись на Китай

В тушении огня участвуют более 660 пожарных.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх