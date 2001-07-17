В Британии рассказали, почему в Европе может исчезнуть Шенгенская зона

Проблема мигрантов не решается.



Из-за миграционного кризиса в Европе исчезнет Шенгенская зона. Ведь проблема мигрантов не решается на общеевропейском уровне.



Такое мнение высказал Стэнфордский историк Нил Фергюсон, пишет



"Исчезнет Шенгенская зона, потому что проблема мигрантов не решается на общеевропейском уровне", – сказал он.



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То, что происходит в Италии, Польше, Венгрии, я бы объяснил ростом понимания ошибочности федерального проекта в Европе. Если ЕС не способен защитить свои границы, не нужно заниматься дальнейшей интеграцией,– говорит историк.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Из-за миграционного кризиса в Европе исчезнет Шенгенская зона. Ведь проблема мигрантов не решается на общеевропейском уровне.Такое мнение высказал Стэнфордский историк Нил Фергюсон, пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Новое время" "Исчезнет Шенгенская зона, потому что проблема мигрантов не решается на общеевропейском уровне", – сказал он.То, что происходит в Италии, Польше, Венгрии, я бы объяснил ростом понимания ошибочности федерального проекта в Европе. Если ЕС не способен защитить свои границы, не нужно заниматься дальнейшей интеграцией,– говорит историк.



