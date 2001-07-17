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Раздел: Мир  
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В Британии рассказали, почему в Европе может исчезнуть Шенгенская зона

В Британии рассказали, почему в Европе может исчезнуть Шенгенская зонаПроблема мигрантов не решается.

Из-за миграционного кризиса в Европе исчезнет Шенгенская зона. Ведь проблема мигрантов не решается на общеевропейском уровне.

Такое мнение высказал Стэнфордский историк Нил Фергюсон, пишет Хроника.инфо со ссылкой на "Новое время".

"Исчезнет Шенгенская зона, потому что проблема мигрантов не решается на общеевропейском уровне", – сказал он.

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То, что происходит в Италии, Польше, Венгрии, я бы объяснил ростом понимания ошибочности федерального проекта в Европе. Если ЕС не способен защитить свои границы, не нужно заниматься дальнейшей интеграцией,– говорит историк.

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 Теги: Британия, Шенгенская зона

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Сегодня, 21:48 » Автор: Едгар Букмирза
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