Раздел: Мир
В немецкой армии могут начать набор иностранцев
Такое решение ожидается из-за нехватки местных кадров.
Из-за отсутствия кадров немцы планируют допускать к службе в вооруженных силах лиц, не имеющих немецкого гражданства. Политики всех партий сочли такое решение вполне возможным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
Федеральное министерство обороны не исключает приема иностранцев в Бундесвера, но пока никаких деталей не озвучивает. Представитель министерства признала в Augsburger Allgemeine, что Бундесвер должен разрастаться и поэтому требует квалифицированного персонала.
«Сейчас мы анализируем и учитываем всевозможные варианты», - сказала пресс-секретарь министерства обороны Германии. Эксперт по делам обороны из партии SPD Карл-Хайнц Бруннер допускает принятие иностранцев в Бундесвера, но предостерегает от создания армии наемников.
«Чтобы стать солдатом Бундесвера рекрут не из Евросоюза должен получить немецкое гражданство», - считает Бруннер. А Флориан Ган с CSU отмечает, что набор иностранцев необходимо ограничить до граждан евросоюзных стран».
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В 2011 году в рамках реформы немецких вооруженных сил был ликвидирован обязательный набор в армию. Целью реформы было создание двухсоттысячной профессиональной армии. Сегодня же не хватает не только желающих служить солдат, но и технического персонала.
Из-за отсутствия кадров немцы планируют допускать к службе в вооруженных силах лиц, не имеющих немецкого гражданства. Политики всех партий сочли такое решение вполне возможным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
Федеральное министерство обороны не исключает приема иностранцев в Бундесвера, но пока никаких деталей не озвучивает. Представитель министерства признала в Augsburger Allgemeine, что Бундесвер должен разрастаться и поэтому требует квалифицированного персонала.
«Сейчас мы анализируем и учитываем всевозможные варианты», - сказала пресс-секретарь министерства обороны Германии. Эксперт по делам обороны из партии SPD Карл-Хайнц Бруннер допускает принятие иностранцев в Бундесвера, но предостерегает от создания армии наемников.
«Чтобы стать солдатом Бундесвера рекрут не из Евросоюза должен получить немецкое гражданство», - считает Бруннер. А Флориан Ган с CSU отмечает, что набор иностранцев необходимо ограничить до граждан евросоюзных стран».
Читайте также: В Испании расследуют возможную коррупцию бывшего короля
В 2011 году в рамках реформы немецких вооруженных сил был ликвидирован обязательный набор в армию. Целью реформы было создание двухсоттысячной профессиональной армии. Сегодня же не хватает не только желающих служить солдат, но и технического персонала.
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