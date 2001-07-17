Раздел: Мир
Расточительность новой невестки поразила Елизавету II
На свои наряды Меган Маркл растратила свыше 200 тыс. дол.
Вокруг самой обговариваемой парочки в мире, а точнее новоиспеченной супруги принца Гарри, время от времени возникают скандалы. Теперь же Меган попалась на том, что все так же любит совершать дорогостоящие покупки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Plitkar.
По приблизительным подсчетам супруга принца потратила на свою одежду свыше 200 тыс. дол. Как известно, Маркл в настоящее время регулярно посещает светские мероприятия и ездит с благотворительными миссиями, на каждом из них меняя свои наряды.
Стоит отметить, что все ее траты оплачиваются королевской семьей, а казна короны поддерживается за счет налогоплательщиков страны. Понятно, что это вызывает недовольство в обществе.
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Особенно траты Меган выделяются при сравнении ее с Кейт Миддлтон — жены принца Уильяма, которая отдает предпочтение бюджетным и доступным брендам. По слухам, королева уже выразила внуку недовольство по поводу расточительности его супруги.
Вокруг самой обговариваемой парочки в мире, а точнее новоиспеченной супруги принца Гарри, время от времени возникают скандалы. Теперь же Меган попалась на том, что все так же любит совершать дорогостоящие покупки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Plitkar.
По приблизительным подсчетам супруга принца потратила на свою одежду свыше 200 тыс. дол. Как известно, Маркл в настоящее время регулярно посещает светские мероприятия и ездит с благотворительными миссиями, на каждом из них меняя свои наряды.
Стоит отметить, что все ее траты оплачиваются королевской семьей, а казна короны поддерживается за счет налогоплательщиков страны. Понятно, что это вызывает недовольство в обществе.
Читайте также: В немецкой армии могут начать набор иностранцев
Особенно траты Меган выделяются при сравнении ее с Кейт Миддлтон — жены принца Уильяма, которая отдает предпочтение бюджетным и доступным брендам. По слухам, королева уже выразила внуку недовольство по поводу расточительности его супруги.
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