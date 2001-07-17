Названа сумма, потраченная за год на домашних животных в США

Американцы тратят на животных в 21 раз больше денег, чем бюджет здравоохранения Украины.



С каждым годом жители Соединенных Штатов тратят все больше денег на домашних питомцев. За восемь лет расходы выросли почти на 44%, сообщает



В 2017 году граждане США потратили на домашних животных 69,5 миллиардов долларов. Отмечается, что это на 4,2% больше, чем годом ранее.



При этом, по сравнению с 2015 годом расходы американцев на домашних животных увеличилась на 15,4%, в сравнении с 2010 - на 43,8%.



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Как ожидается, по итогам 2018 года жители США потратят на домашних животных 72,1 млрд долл. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter С каждым годом жители Соединенных Штатов тратят все больше денег на домашних питомцев. За восемь лет расходы выросли почти на 44%, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент В 2017 году граждане США потратили на домашних животных 69,5 миллиардов долларов. Отмечается, что это на 4,2% больше, чем годом ранее.При этом, по сравнению с 2015 годом расходы американцев на домашних животных увеличилась на 15,4%, в сравнении с 2010 - на 43,8%.Как ожидается, по итогам 2018 года жители США потратят на домашних животных 72,1 млрд долл.



