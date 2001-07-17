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Раздел: Мир  
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Названа сумма, потраченная за год на домашних животных в США

Названа сумма, потраченная за год на домашних животных в США Американцы тратят на животных в 21 раз больше денег, чем бюджет здравоохранения Украины.

С каждым годом жители Соединенных Штатов тратят все больше денег на домашних питомцев. За восемь лет расходы выросли почти на 44%, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В 2017 году граждане США потратили на домашних животных 69,5 миллиардов долларов. Отмечается, что это на 4,2% больше, чем годом ранее.

При этом, по сравнению с 2015 годом расходы американцев на домашних животных увеличилась на 15,4%, в сравнении с 2010 - на 43,8%.

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Как ожидается, по итогам 2018 года жители США потратят на домашних животных 72,1 млрд долл.
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 Теги: домашние животные, сумма

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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