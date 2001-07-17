» » Британские туалеты проверят на наличие российского яда
Раздел: Мир  
0

Британские туалеты проверят на наличие российского яда

Британские туалеты проверят на наличие российского яда Расследование ряда громких отравлений "Новичком" продолжается.

Парк, где расположены туалеты, пострадавшие от Новичка Чарли Роули и Дон Стерджес посещали во время прогулки.
Специалисты в костюмах химзащиты ищут в общественных туалетах Солсбери, следы нервно-паралитического вещества Новичок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что работы в туалетах, расположенных в парке Сады королевы Елизаветы, начались в пятницу, а в субботу утром продолжились. Территория туалетов оцеплена.

Этот парк, предположительно, был одним из мест, которое посещали Чарли Роули и Дон Стерджес, пострадавшие от отравления Новичком.

Напомним, Роули вместе со своей подругой Дон Стерджесс попали в больницу 30 июня с признаками отравления нервнопаралитическим веществом, которое власти страны считают Новичком. Стерджесс в результате умерла через несколько дней, а Роули пришел в себя и смог дать показания.

Как выяснилось, во время прогулки по улице Роули и Стерджесс нашли флакон, в котором, как они посчитали, были духи. Стерджесс, как считают следователи, разбрызгала вещество на руки и лицо, что и привело к тяжелому отравлению.

Читайте также: Расточительность новой невестки поразила Елизавету II

При этом полиция не нашла никаких подтверждений того, что Роули и Стерджесс когда-нибудь общались с экс-разведчиком Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. По одной из версий, нашедший ими флакон мог использоваться при предыдущем преступлении. Однако определить общее происхождение яда может только вскрытие Стерджесс, которое было сделано 17 июля.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: новичок, туалеты

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
     100
     0

Похожие новости по теме

В Британской разведке рассказали, как действовали отравители Скрипалей В Британской разведке рассказали, как действовали отравители Скрипалей

По словам источника, группа состояла из шести человек.

Российский яд Российский яд "Новичок" был замаскирован под парфюм, - инсайдер

Отравляющее вещество находилось во флакончике от духов.

В Британии полиция обнаружила бутылку с В Британии полиция обнаружила бутылку с "Новичком"

В полиции сообщили, что во время обыска в доме пострадавшего от отравления в Эймсбери нашли маленькую бутылочку из-под вещества Новичок.

В Британии раскрыли новые подробности последнего отравления В Британии раскрыли новые подробности последнего отравления "Новичком"

44-летняя Дон Стерджесс, которая умерла из-за отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Эймсбери, получила большое ее количество.

Названы имена людей, отравившихся возле Солсбери Названы имена людей, отравившихся возле Солсбери

Пострадавшие - мужчина 45 лет по имени Чарли Роули и женщина 44 лет Даун Стерджесс

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх