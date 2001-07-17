Британские туалеты проверят на наличие российского яда

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В Британии полиция обнаружила бутылку с "Новичком" В полиции сообщили, что во время обыска в доме пострадавшего от отравления в Эймсбери нашли маленькую бутылочку из-под вещества Новичок.