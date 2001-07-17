Раздел: Мир
Британские туалеты проверят на наличие российского яда
Расследование ряда громких отравлений "Новичком" продолжается.
Парк, где расположены туалеты, пострадавшие от Новичка Чарли Роули и Дон Стерджес посещали во время прогулки.
Специалисты в костюмах химзащиты ищут в общественных туалетах Солсбери, следы нервно-паралитического вещества Новичок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что работы в туалетах, расположенных в парке Сады королевы Елизаветы, начались в пятницу, а в субботу утром продолжились. Территория туалетов оцеплена.
Этот парк, предположительно, был одним из мест, которое посещали Чарли Роули и Дон Стерджес, пострадавшие от отравления Новичком.
Напомним, Роули вместе со своей подругой Дон Стерджесс попали в больницу 30 июня с признаками отравления нервнопаралитическим веществом, которое власти страны считают Новичком. Стерджесс в результате умерла через несколько дней, а Роули пришел в себя и смог дать показания.
Как выяснилось, во время прогулки по улице Роули и Стерджесс нашли флакон, в котором, как они посчитали, были духи. Стерджесс, как считают следователи, разбрызгала вещество на руки и лицо, что и привело к тяжелому отравлению.
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При этом полиция не нашла никаких подтверждений того, что Роули и Стерджесс когда-нибудь общались с экс-разведчиком Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. По одной из версий, нашедший ими флакон мог использоваться при предыдущем преступлении. Однако определить общее происхождение яда может только вскрытие Стерджесс, которое было сделано 17 июля.
Парк, где расположены туалеты, пострадавшие от Новичка Чарли Роули и Дон Стерджес посещали во время прогулки.
Специалисты в костюмах химзащиты ищут в общественных туалетах Солсбери, следы нервно-паралитического вещества Новичок, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что работы в туалетах, расположенных в парке Сады королевы Елизаветы, начались в пятницу, а в субботу утром продолжились. Территория туалетов оцеплена.
Этот парк, предположительно, был одним из мест, которое посещали Чарли Роули и Дон Стерджес, пострадавшие от отравления Новичком.
Напомним, Роули вместе со своей подругой Дон Стерджесс попали в больницу 30 июня с признаками отравления нервнопаралитическим веществом, которое власти страны считают Новичком. Стерджесс в результате умерла через несколько дней, а Роули пришел в себя и смог дать показания.
Как выяснилось, во время прогулки по улице Роули и Стерджесс нашли флакон, в котором, как они посчитали, были духи. Стерджесс, как считают следователи, разбрызгала вещество на руки и лицо, что и привело к тяжелому отравлению.
Читайте также: Расточительность новой невестки поразила Елизавету II
При этом полиция не нашла никаких подтверждений того, что Роули и Стерджесс когда-нибудь общались с экс-разведчиком Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией. По одной из версий, нашедший ими флакон мог использоваться при предыдущем преступлении. Однако определить общее происхождение яда может только вскрытие Стерджесс, которое было сделано 17 июля.
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