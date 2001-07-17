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Раздел: Мир  
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Над гольф-клубом Трампа перехватили самолет-нарушитель

Над гольф-клубом Трампа перехватили самолет-нарушительСамолет нарушителя был посажен в аэропорту Питтстауна

Истребителем Военно-воздушных сил США F16 в ночь на воскресенье был перехвачен небольшой самолет, который пролетал близ гольф-клуба, владельцем которого является президент США Дональд Трамп. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Перехват осуществили из-за того, что пилот не имел соответствующего разрешения на пролет через временно закрытую зону над полем президентского гольф-клуба в Бендминстере штата Нью-Джерси, куда Трамп прибыл в пятницу

Самолет-нарушитель был посажен в аэропорту Питтстауна, пилота встретили сотрудники местных правоохранительных органов.

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Не так давно, в 18 мая на территории другого гольф-клуба, принадлежащего президенту Трампу, в американском городе Дорал (штат Флорида), произошел инцидент со стрельбой.
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 Теги: Трамп, самолет

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Сегодня, 13:16 » Автор: Татьяна Ларина
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