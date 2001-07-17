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Раздел: Мир  
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В Южной Африке террористы расстреляли микроавтобус с людьми

В Южной Африке террористы расстреляли микроавтобус с людьмиПричина расстрела людей пока не известна.

В Южно-Африканской Республике в результате нападения вооруженных людей на маршрутное такси погибли 11 человек, еще четыре пострадали. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Сообщается, что убитые возвращались домой с похорон.

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Причина расстрела людей пока не известна.
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 Теги: ЮАР, террористы

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Сегодня, 14:59 » Автор: Татьяна Ларина
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