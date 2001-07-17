Раздел: Мир
Иран пережил третье за день землетрясение
Толчки в 5,9 балла по шкале Рихтера произошли в воскресенье на западе Ирана.
Землетрясение мощностью в 5,9 баллов произошло на западе Ирана через несколько часов после двух толчков на юге страны. По предварительной информации пострадали по меньшей мере 25 человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Толчки в 5,9 балла по шкале Рихтера произошли в воскресенье на западе Ирана. Новое землетрясение произошло буквально через несколько часов после толчков силой в 4,7 и 5,7 баллов в провинции Хормозган на юге.
"На сегодняшний день мы получили сообщение о 25 раненых и, к счастью, никаких смертельных случаев. Травмы очень легкие, никого не госпитализировали", - сказал губернатор западной провинции Керманшах Хусханг Базванд.
Утренние землетрясения повредили также несколько жилых домов, но большой ущерб не причинен.
Напомним, в районе Руйдер провинции Хюрмюзган на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,7.
Читайте также: Иран сотрясло мощное землетрясение
Подземные толчки зафиксированы в 09:37 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров.
Землетрясение мощностью в 5,9 баллов произошло на западе Ирана через несколько часов после двух толчков на юге страны. По предварительной информации пострадали по меньшей мере 25 человек, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Толчки в 5,9 балла по шкале Рихтера произошли в воскресенье на западе Ирана. Новое землетрясение произошло буквально через несколько часов после толчков силой в 4,7 и 5,7 баллов в провинции Хормозган на юге.
"На сегодняшний день мы получили сообщение о 25 раненых и, к счастью, никаких смертельных случаев. Травмы очень легкие, никого не госпитализировали", - сказал губернатор западной провинции Керманшах Хусханг Базванд.
Утренние землетрясения повредили также несколько жилых домов, но большой ущерб не причинен.
Напомним, в районе Руйдер провинции Хюрмюзган на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,7.
Читайте также: Иран сотрясло мощное землетрясение
Подземные толчки зафиксированы в 09:37 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров.
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