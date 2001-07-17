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Раздел: Мир  
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Израильская авиация нанесла удар по военному объекту в Сирии

Израильская авиация нанесла удар по военному объекту в СирииИзраильские военные эвакуировали членов сирийской организации "Белые каски".

В провинции Хама (Сирия) израильская авиация нанесла удар по одному из военных объектов в Масьяфе. О жертвах информация не поступала.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

"В провинции Хама в районе Масьяф одна из позиций Сирийской армии подверглась израильской воздушной агрессии, нацеленной на то, чтобы отвлечь внимание от поражений вооруженных террористических группировок в провинциях Дараа и Кунейтра", - говорится в сообщении.

Отмечено, что по военному объекту был нанесен ущерб, жертв нет.

Вместе с этим наблюдатели Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека подтвердили большой взрыв вблизи "военной лаборатории", передает Times Of Israel.

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Их вывели из зоны военного конфликта на юге Сирии в связи с угрозой их жизни. Израильские военные отметили, что трансфер волонтеров является исключительно гуманитарным жестом, Израиль продолжает придерживаться политики невмешательства в сирийский конфликт.
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 Теги: Израильская авиация, Сирия

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Сегодня, 22:27 » Автор: Едгар Букмирза
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