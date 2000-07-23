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Беларусь обогнала РФ по размеру реальных зарплат
Исследование сделали социологи из института ВШЭ.
Согласно исследованию Института социальной политики Высшей школы экономики, размер реальной зарплаты в Беларуси в долларах по курсу с учетом паритета покупательной способности превысил российский, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
В Беларуси реальная заработная плата в 2017 году составила 1602,6 доллара США, а в России - 1550 долларов, сообщается в докладе "Межгосударственные сопоставления заработных плат в 2011-2017 годах", составленном экспертами ВШЭ.
Беларусь по зарплатам, рассчитанным по паритету покупательной способности, ранее уже догоняла и обгоняла Россию, однако в 2016 году размер российских зарплат снова превысил белорусские.
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По номинальному курсу доллара зарплаты в России по-прежнему опережают белорусские. В 2017 году средняя заработная плата в РФ, пересчитанная по курсу обмена, составила 671 доллар США, а в Беларуси - 421,9 доллара.
Согласно исследованию Института социальной политики Высшей школы экономики, размер реальной зарплаты в Беларуси в долларах по курсу с учетом паритета покупательной способности превысил российский, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
В Беларуси реальная заработная плата в 2017 году составила 1602,6 доллара США, а в России - 1550 долларов, сообщается в докладе "Межгосударственные сопоставления заработных плат в 2011-2017 годах", составленном экспертами ВШЭ.
Беларусь по зарплатам, рассчитанным по паритету покупательной способности, ранее уже догоняла и обгоняла Россию, однако в 2016 году размер российских зарплат снова превысил белорусские.
Читайте также: Названы страны, торгующие своим гражданством
По номинальному курсу доллара зарплаты в России по-прежнему опережают белорусские. В 2017 году средняя заработная плата в РФ, пересчитанная по курсу обмена, составила 671 доллар США, а в Беларуси - 421,9 доллара.
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