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Раздел: Мир  
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Беларусь обогнала РФ по размеру реальных зарплат

Беларусь обогнала РФ по размеру реальных зарплат Исследование сделали социологи из института ВШЭ.

Согласно исследованию Института социальной политики Высшей школы экономики, размер реальной зарплаты в Беларуси в долларах по курсу с учетом паритета покупательной способности превысил российский, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

В Беларуси реальная заработная плата в 2017 году составила 1602,6 доллара США, а в России - 1550 долларов, сообщается в докладе "Межгосударственные сопоставления заработных плат в 2011-2017 годах", составленном экспертами ВШЭ.

Беларусь по зарплатам, рассчитанным по паритету покупательной способности, ранее уже догоняла и обгоняла Россию, однако в 2016 году размер российских зарплат снова превысил белорусские.

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По номинальному курсу доллара зарплаты в России по-прежнему опережают белорусские. В 2017 году средняя заработная плата в РФ, пересчитанная по курсу обмена, составила 671 доллар США, а в Беларуси - 421,9 доллара.
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 Теги: Беларусь, РФ, зарплаты

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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