Раздел: Мир
Президент США собирается посетить саммит G20
О намерениях Трампа рассказал один из американских министров.
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американский президент Дональд Трамп посетит саммит «Большой двадцатки», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
Очередной саммит G20 пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря 2018 года.
Читайте также: Истребитель перехватил самолет, пролетавший около резиденции Трампа
«Он едет (на саммит). Я буду рад вернуться сюда вместе с ним... Знаю, что он очень ждет производительных дискуссий с лидерами, - заявил Мнучин на встрече с министрами финансов стран «двадцатки».
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американский президент Дональд Трамп посетит саммит «Большой двадцатки», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.
Очередной саммит G20 пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря 2018 года.
Читайте также: Истребитель перехватил самолет, пролетавший около резиденции Трампа
«Он едет (на саммит). Я буду рад вернуться сюда вместе с ним... Знаю, что он очень ждет производительных дискуссий с лидерами, - заявил Мнучин на встрече с министрами финансов стран «двадцатки».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
188
0
Также советуем посмотреть
- Забавные фотки животных, обожающих лето
- Парень превращает обложки музыкальных альбомов в забавные фотки
- Забавные фотки от невероятно находчивых девушек
- Смеемся до упаду: подборка отличных анекдотов на вечер
- Уморительные последствия «ремонта» сделанного своими руками
- Украина планирует ввести санкции против российских каналов, которые вещают в
- Чересчур эмоциональная сурдопереводчица развеселила Сеть
- Том и Джерри отдыхают: кошка подружилась с крысой и покорила Instagram
- Собака, поедающая арбуз как человек, стала звездой Сети
- Сеть покорила маленькая «Рапунцель»
- В США военный самолет устроил погоню за «НЛО»
- В Италии мужчина попросился в тюрьму из-за жары
- Начните день с улыбки: лучшие анекдоты воскресенья
- Подростков не на шутку напугал призрак
- Вот это чувства: Сеть насмешил странный любовный треугольник
- «Трампа» отыскали на советской карикатуре
- В киевском супермаркете заметили необычного нарушителя
- В сети появились забавные селфи кота с собаками
- В Черном море завершились украинско-американские учения Sea Breeze 2018
- Забавная карикатура на визит Путина в США "взорвала" Сеть
- "Хороший асфальт на дороге не валяется": приколы из реальной жизни
- Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- Пользователей Сети рассмешило странное объявление о поиске парня
- Смешные фотографии из серии "Я у мамы кулинар"
- "Одесская романтика": свежая подборка веселых анекдотов
- Свежая подборка забавных приколов из серии "Ах, эта свадьба, свадьба..."
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Ради братьев-православных": глава Татарстана развеселил просьбой к Путину
- "Шоб вы жили на одну зарплату": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- За сутки в ООС ранены трое украинских бойцов
Оставьте свой комментарий