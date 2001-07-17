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Раздел: Мир  
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Президент США собирается посетить саммит G20

Президент США собирается посетить саммит G20 О намерениях Трампа рассказал один из американских министров.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американский президент Дональд Трамп посетит саммит «Большой двадцатки», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

Очередной саммит G20 пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря 2018 года.

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«Он едет (на саммит). Я буду рад вернуться сюда вместе с ним... Знаю, что он очень ждет производительных дискуссий с лидерами, - заявил Мнучин на встрече с министрами финансов стран «двадцатки».
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 Теги: Трамп, G20, саммит

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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