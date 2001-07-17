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Раздел: Мир  
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Теракт в Афганистане: ранены десятки человек, 14 погибло

Теракт в Афганистане: ранены десятки человек, 14 погибло Взрыв смертника произошел в аэропорту.

22 июля в аэропорту Кабула (Афганистан) подорвался смертник, в результате 14 человек погибло, как минимум 60 пострадало, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

Отмечается, что взрыв произошел стразу после того, как аэропорт покинул кортеж вице-президента Афганистана Абдула-Рашида Дустума, который прибыл из Турции, где он провел последний год.

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Большинство жертв – полицейские, кортеж вице-президента не пострадал.
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 Теги: Афганистан, теракт

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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