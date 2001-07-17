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В США мужчина открыл беспорядочный огонь в церкви

В США мужчина открыл беспорядочный огонь в церкви Стрелок сдался в полицию самостоятельно.

В результате стрельбы в мормонской церкви один человек погиб и еще один был ранен, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

В городе Фэллон штата Невада, США, местный житель пришел в мормонскую церковь и открыл огонь.

На момент происшествия в церкви находилось около 50 человек. В результате стрельбы один человек погиб, еще один получил ранения. Сделав несколько выстрелов, стрелок покинул здание и отправился домой.

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Позднее мужчина сдался в полицию сам. Мотивы его поступка не сообщаются, продолжается расследование.
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 Теги: США, церковь, стрельба

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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