Раздел: Мир
В США усилили защиту от российских хакеров
Американское Киберкомандование усилило защиту от угрозы со стороны России.
В США Киберкомандование активизировало деятельность на фоне обвинений в адрес России о вмешательстве в выборы 2016 года и попытках вмешаться в предстоящие выборы в Конгресс, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Директор Агентства национальной безопасности США Пол Накасоне сообщил, что в Киберкомандовании страны создана рабочая группа по противодействию российским угрозам в киберпространстве. Об этом он заявил 21 июля на ежегодном форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо).
"Я создал российскую группу, небольшую. Это укладывается в то, что разведывательное сообщество (США) делает с 2016-2017 годов", − отметил генерал.
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По его словам, Россия обладает большими возможностями в киберпространстве, которым "нам нужно будет противостоять" и "если это произойдет, то мы, несомненно, сможем это сделать".
В США Киберкомандование активизировало деятельность на фоне обвинений в адрес России о вмешательстве в выборы 2016 года и попытках вмешаться в предстоящие выборы в Конгресс, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Директор Агентства национальной безопасности США Пол Накасоне сообщил, что в Киберкомандовании страны создана рабочая группа по противодействию российским угрозам в киберпространстве. Об этом он заявил 21 июля на ежегодном форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо).
"Я создал российскую группу, небольшую. Это укладывается в то, что разведывательное сообщество (США) делает с 2016-2017 годов", − отметил генерал.
Читайте также:ВСУ и Нацгвардия усилили защиту северной границы Украины
По его словам, Россия обладает большими возможностями в киберпространстве, которым "нам нужно будет противостоять" и "если это произойдет, то мы, несомненно, сможем это сделать".
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