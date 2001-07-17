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Раздел: Мир  
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Американка нашла на счету миллион долларов, перечисленный по ошибке

Американка нашла на счету миллион долларов, перечисленный по ошибкеПозднее оказалось, что попавшая к ней на счет крупная денежная сумма предназначалась ее однофамилице.

В США местная жительница Эллен Флеминг на десять минут стала миллионершей. На ее счет были по ошибке переведены 1,1 миллиона долларов. Об этом пишет Boston Globe, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

О поступлении на счет денежной суммы ее оповестило голосовое сообщение от сотрудника компании TD Ameritrade, где у нее был открыт счет. Девушка решила проверить, не розыгрыш ли это, и с удивлением увидела на своем счету семизначную сумму.

Флеминг призналась, что первой мыслью было сохранить деньги в секрете. Этой суммы хватило бы, чтобы расплатиться с долгами за учебу, а также оставить работу.

Однако вместо этого девушка позвонила в компанию и рассказала, что, по всей видимости, произошла ошибка. Позднее выяснилось, что деньги предназначались другой клиентке, имевшей аналогичные имя и фамилию.

"Этот шанс, похоже, мог привести меня в федеральную тюрьму. Оно того не стоило", - прокомментировала свой поступок девушка.

Спустя десять минут ошибка была исправлена, и на счету Флеминг осталось 63 доллара.

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"Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы в некрологе меня называли ‘Эллен Флеминг, однажды побывавшая миллионером", - отметила она на своей Twitter-странице.
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 Теги: США, миллион, девушка, ошибка

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Сегодня, 11:12 » Автор: Алена Шимко
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