» » Северная Корея может прервать переговоры о денуклеаризации - СМИ
Раздел: Мир  
0

Северная Корея может прервать переговоры о денуклеаризации - СМИ

Северная Корея может прервать переговоры о денуклеаризации - СМИПо данным телеканала СNN, КНДР осуществляет давление на администрацию президента США с требованием снять санкции.

Продолжение переговоров между США и Северной Кореей о денуклеаризации зависит от готовности США осуществить "смелый шаг" и согласиться на мирный договор с Пхеньяном. Об этом заявил чиновник, который знаком с позицией КНДР по этому вопросу, сообщает СNN, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.

"Если США не согласятся заменить договор о перемирии, который положил конец корейской войне, постоянным мирным договором, который должен гарантировать сохранение режима Ким Чен Ына, Пхеньян, скорее всего, не продолжит переговоры о денуклеаризации", - отметил источник.

По его словам, Северная Корея осуществляет давление на администрацию президента США с требованием снять санкции, заявляя, что Пхеньян "много сделал" для денуклеаризации, заморозив ядерные и ракетные испытания и уничтожив один из своих ядерных объектов.

СNN уточняет, что президент США Дональд Трамп в частном общении выразил разочарование по поводу ощутимого отсутствия прогресса на переговорах, хотя он считает, что замораживание испытаний является положительным знаком.

Американский лидер и его государственный секретарь Майкл Помпео подчеркнули, что для переговоров нужно время.

"Мы не гонимся за скоростью ... У нас нет временных ограничений. Мы только продвигаемся через процесс. Но отношения очень хорошие", - заявлял Трамп на прошлой неделе.

12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын провели исторический саммит в Сингапуре, во время которого подписали совместный документ о денуклеаризация Корейского полуострова под гарантии США. Спустя неделю Трамп раскритиковал СМИ США за то, что они "сговорились и не видят прогресс" с денуклеаризацией.

В Белом доме не подтверждает и не отрицает появившиеся в СМИ сообщения, что, по данным американской разведки, Северная Корея не собирается на самом деле отказываться от программы ядерного оружия.

Читайте также: Саммит под угрозой срыва: Северная Корея обвинила США в провокациях
Созданы рабочие группы по ядерному разоружению.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Северная Корея, США, денуклеаризация

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:31 » Автор: Алена Шимко
     150
     0

Похожие новости по теме

США и Северная Корея не смогли договориться о денуклеаризации США и Северная Корея не смогли договориться о денуклеаризации

Пхеньян и Вашингтон разошлись во мнениях по поводу того, как должен проходить процесс денуклеаризации.

Северная Корея может отказаться от денуклеаризации Северная Корея может отказаться от денуклеаризации

Пхеньян заявил о готовности отказаться от сворачивания ядерной программы из-за требований Вашингтона.

Дональд Трамп похвалил себя в собственном твиттере Дональд Трамп похвалил себя в собственном твиттере

Президент США рассказал о предотвращении войны с КНДР.

Советник президента США назвал сроки денуклеаризации КНДР Советник президента США назвал сроки денуклеаризации КНДР

По словам Джона Болтона, разооружение продлится год.

Саммит под угрозой срыва: Северная Корея обвинила США в провокациях Саммит под угрозой срыва: Северная Корея обвинила США в провокациях

КНДР предостерегает Вашингтон не толковать ошибочно ее "миролюбивые жесты".

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх